FOTO: Diego Boneta se come un cangrejo vivo para sorprender a Mayte Rodríguez y a sus seguidores

Diego Boneta sigue disfrutando de su relación con Mayte Rodríguez desde Chile y para sorprender a su chica y a todos los chilenos se comió un cangrejo vivo y subió el video a sus historias de Instagram.

A través de la red social el actor de “Luis Miguel, la serie” quiso demostrar lo comprometido que está con las tradiciones del país natal de la mujer que le ha robado el corazón, por lo que probó una comida tradicional.

“Me dijeron que no sería un chileno de verdad si no me como esto”, dijo el actor mientras mostraba el pequeño cangrejo vivo.

Diego Boneta disfrutó el curioso platillo

En el video pudo verse cómo le añadían gotas de limón al platillo y luego, Boneta se le llevó a la boca.

“Oye, está bueno”, dijo el actor tras probar esta comida.

Desde hace varios meses Diego lleva una relación con la actriz chilena, y, aunque ninguno se ha pronunciado al respecto, a ambos se les ha visto compartiendo como novios e intercambian comentarios en redes sociales.

Últimamente el actor ha estado conociendo un poco más del país de Mayte y ha mostrado en sus redes sociales lo mucho que se encuentra disfrutando.

Mayte también ha mostrado las actividades divertidas que está haciendo y aunque queda claro que han estado juntos, no han publicado fotos uno al lado del otro.

