Raquel Argandoña deja callada a seguidora que la juzgó por usar un vestido corto

Las redes sociales dan para mucho. Recientemente, Raquel Argandoña estuvo en el centro de la polémica por compartir una fotografía luciendo un vestido corto. Sí, un vestido corto. La animadora del Bienvenidos aprovechó su escapada a Cuba para desempolvar su ropa veraniega y refrescarse con una pieza blanca que combinó con una chaqueta de jeans.

Lo que puede parecer inofensivo para muchos, provocó la molestia de otros tantos usuarios que señalaron que la animadora no tiene la edad para usarlo. Así lo hicieron saber a través de varios comentarios plasmados en su imagen, en los que se lanzaron en contra de su decisión.

"Como que te estás pasando un poco. Estarás peinando la muñeca ubícate por tu edad. Independiente que eres regia, pero asume tu edad cronológica", dijo una mujer, mientras que otra fue un poco más directa en su opinión. "Ya no eres joven para mini", expresó.

Lo que nunca se esperó, era que le respondiera la misma Raquel Argandoña. La animadora no se guardó ni las ganas, ni las palabras y le contestó con una bomba que sacó aplausos. "Si te parecieras a mí, te la pondrías feliz", le dijo a la mujer que se quedó callada luego de la réplica.

"Es regia, se puede poner lo que quiera. Me encanta! Esa actitud es la que todas debiésemos tener. A su edad se ve maravillosa", la defendió una de sus seguidoras. "La diferencia está en si a la persona se le ve bien o no y a ella le queda todo top con ese físico. Claramente hay adultas y adultas. No todas podemos ser tan regias", comentó otra.

