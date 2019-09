La Fiscal Diana Salazar es portada de la revista 'Americas Quarterly'

La actual Fiscal General del Estado, Lady Diana Salazar Méndez, fue elegida para ser portada de la revista 'Americas Quarterly'. Esta gaceta es considerada una de las más importantes de Estados Unidos, por resaltar temas políticos, económicos y culturales.

Salazar fue elegida como portada, por su 'intensa lucha' en contra de la corrupción en el Ecuador.

Además, fue parte del top de las cinco figuras más relevantes de América Latina.

En este top de representantes de esta sección de la revista, aparecen también 'figuras gubernamentales de la sociedad civil', periodistas y expertos en medios de comunicación. Esto según los detalles de la descripción de la propia revista.

Los elegidos para ser parte de 'Americas Quarterly' se caracterizan por trabajar y fortalecer las 'las instituciones en contra de la corrupción'.

Attorney General Diana Salazar has accused Ecuador's former president of leading a criminal organization. @BenMiller_Tweet spoke to the 38-year-old prosecutor about what's motivating her investigations. https://t.co/O7lDQ76yxN

— Americas Quarterly (@AmerQuarterly) September 4, 2019