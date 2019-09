Así es como actúa cada signo del zodiaco cuando los traicionan

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

Ser engañado no es algo que Aries tome a la ligera, ya sea que haya estado saliendo con esa persona durante algunas semanas o algunos años. No es una persona que abandone la relación sin respuestas, pero también cree que debería haber algún castigo por romperle el corazón. Cuando Aries descubre que la han engañado, su reacción inmediata es vengarse de su pareja.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Cuando Tauro descubre que la han engañado, está angustiada, y con buenas razones también. Pero en lugar de maldecir a su pareja o acudir a sus amigos en busca de apoyo, se cierra por completo a todos en su vida … excepto a su pareja. Podría tratar de obtener algo de simpatía de su hombre o incluso perdonarlo sin pensarlo dos veces, pero en su mayor parte, se encerra en su habitación hasta que termina de estar triste.

Este método puede funcionar un poco, pero en realidad, ignorar la situación no le sirve de nada a Tauro. Ella sabe que está herida y es muy probable que ya sepa cómo quiere que esto suceda, pero sentarse y hervir sus emociones solo la hace sentir peor. En todo caso, debería buscar apoyo y orientación en sus amigos en lugar de sentirse avergonzada o agobiante.

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

Ser engañado puede hacer que Géminis se sienta increíblemente en conflicto. Como gemelas del zodiaco, ella siente muchas emociones diferentes a la vez. Ella quiere gritarle a su pareja, pero ni siquiera quiere darle la satisfacción. Ella quiere dejarlo para siempre, pero quiere escucharlo. Ella trata de tomar decisiones con su cerebro, no con su corazón, pero cuando amas a alguien, puede ser mucho más fácil decirlo que hacerlo.

Una cosa que Gemini logra hacer es cortar toda comunicación con su chico. Sí, está enojada y sí, todavía quiere hablar antes de tomar una decisión, pero sabe que ser engañada no es lo mismo que pelear; Es una traición de confianza y amor. Y ella sabe que dejar que él influya en ella solo lo empeorará. Entonces ella lo bloquea en todas las redes sociales y deja que su corazón y su cabeza luchen.

CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

El amor es dificil; no es solo blanco y negro. Hay muchas cosas a considerar cuando se trata de los altibajos de una relación. Y solo porque se haya engañado a Cancer no significa que la relación esté condenada. Por supuesto, algunas personas la encuentran completamente loca por no tirarle el culo, pero Cáncer realmente quiere resolverlo todo antes de que ella decida irse o quedarse.

Por supuesto, Cancer también sabe que puede ser una locura emocional, y lo es cuando se entera por primera vez, por lo que no confía en sí misma para manejar los próximos pasos sola.

Preferiría acudir al asesoramiento de parejas no solo para obtener la ayuda y la opinión de un profesional, sino para poder enfrentarse en un entorno seguro. Gritar y llorar no va a ayudar, pero sanar juntos podría hacerlo.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Leo intenta hacer todo en la vida con deliberación e intención; nunca la verás haciendo algo solo por el placer de hacerlo. Entonces, por esta forma de pensar, siente que su pareja probablemente la engañó por una razón específica, no solo porque había una oportunidad para hacerlo. Por supuesto, ella podría estar fuera de lugar y fue solo por una oportunidad, pero no está satisfecha con esa respuesta hasta que esté segura.

Cuando Leo descubre que la han engañado, su primer paso es hablar con su pareja. Va a ser difícil y habrá lágrimas, pero es el acto de escucharlo de primera mano lo antes posible lo que hace que sea más fácil de tragar.

Ella no quiere dejarlo sentarse en él y cambiar de opinión o ignorarlo y cambiar su PROPIA opinión, por lo que primero hace la parte difícil. No digo que esta charla no vaya a ser fea, pero podría ayudar.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo sabe que ser engañado es desgarrador y puede hacerte sentir perdido, pero también sabe que nadie es perfecto. Esa no es una luz verde para dejar que todos sus socios la engañen, pero ella trata de ver la situación desde la perspectiva de su hombre. Esto significa tratar de perdonarlo, incluso cuando ella apenas puede soportar mirarlo.

Ella no está perdonando porque prefiere no lidiar con eso, sino porque quiere darle el beneficio de la duda. Es posible que nunca vuelvan a estar juntos, pero ella no tiene que seguir sintiendo odio hacia él. El perdón lleva tiempo, pero Virgo está dispuesta a trabajar mientras su ex demuestre que engañarla no se hizo por animosidad por la relación. Suena un poco complicado, pero Virgo tiene sus razones.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Cuando Libra descubre que la han engañado, puede ser increíblemente vengativa y rencorosa. Ella se vengaría de su (ahora) ex, pero siente que eso es demasiado fácil. Ella preferiría desquitarse y hacerle exactamente lo que él le hizo. Eso significa solo una cosa: ella lo engaña con alguien más; preferiblemente su mejor amigo o hermano.

Libra no solo quiere que esta ruptura duela, sino que quiere que recuerde que no es alguien con quien meterse en los años venideros. Puede ser muy mala cuando quiere serlo, pero lo esconde muy bien hasta que esté lista para liberar al monstruo que lleva dentro. Ella podría pretender perdonar a su chico, pero tan pronto como tenga la oportunidad, está dispuesta a derribarlo.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Hacer trampa tiene que ver con la deshonestidad y romper la confianza: dos cosas que Escorpio no puede soportar en una relación. Pero ella tampoco es tonta. Ella sabe que si ella explota a su pareja y luego la rompe, no escuchar la razón por la que la engañó la perseguirá para siempre. Pero ella no solo quiere la razón; ella quiere todos los detalles sórdidos.

Cuando Escorpio está herido, puede ser aterradora o totalmente salvaje. Sin embargo, cómo actúa ella no es el punto. Ella realmente solo quiere su S.O. para ser honesto antes de que ella le tire el culo. Ella quiere todos los hechos para poder reunirlos todos en su propio tiempo, pero es importante que sea cara a cara.

Es como un detector de mentiras humano: es casi imposible mentirle, lo que significa que obtiene las respuestas que necesita de su pareja.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 19 de diciembre)

La mentalidad de Sagitario después de ser engañada suele ser: "Sí, te dije que esto sucedería". Tal vez haya sido engañada algunas veces, tal vez haya sido engañada unas cuantas más, pero Sagitario finalmente se lastima porque fue engañada en una relación seria . Se trata de divertirse y disfrutar de la vida, y tomarse en serio con alguien va en contra de todo lo que cree.

Entonces, cuando la han engañado, su primera reacción es emborracharse y acostarse. Claramente, el sexo y el amor ya no importan, entonces ¿por qué debería importarle? Sí, este es un comportamiento destructivo que terminará arrastrándose sobre ella unos meses más adelante, pero así es como se las arregla.

Puede que le tome un tiempo confiar de nuevo, pero ¿puedes culparla? Probablemente haría exactamente lo mismo en su situación. Al menos su reacción es la más identificable.

CAPRICORNIO (del 20 de diciembre al 19 de enero)

Las relaciones con Capricornio deben tomarse en serio. Y nada dice "nada PERO serio" como hacer trampa. Capricornio puede tratar de ser madura cuando descubre por primera vez que la han engañado, pero también es conocida por ser condescendiente y de mal genio, lo que significa que su pareja no se está saliendo tan fácilmente.

De hecho, su pensamiento es que su hombre le quitó algo que amaba, así que ella le quitará algo que él ama. Suena bastante justo, ¿verdad?

Y al verdadero estilo de Capricornio, cuando descubre lo que él ha estado haciendo a sus espaldas, decide que lo único que PUEDE hacer para mostrarle lo molesta que está sería quemar todas sus cosas. Si ella tiene un balcón, todas sus preciosas cosas rompibles se irán de él.

Pero en su mayor parte, ella quiere infligir daño a sus posesiones y mostrarle que no es alguien con quien meterse. Es un castigo duro, obviamente, pero así es como se las arregla para ser engañada.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acuario desea que pueda ser tan calculada con sus castigos como algunos signos y tan indulgente como otros, pero cuando descubre que la han engañado, está pasando demasiado dentro de su cabeza para que ella realmente pueda hacer un movimiento definitivo. Ella sabe que debería estar furiosa (y lo está), pero quiere que sus próximas palabras y acciones cuenten, lo que para ella toma algo de tiempo.

Por lo tanto, mientras tanto, Acuario hace lo que todos deberían hacer cuando se enteran por primera vez: tomar un descanso de la relación.

Suena tan fácil y sin embargo tan poco imaginativo, pero Acuario no está pensando en cómo lastimar mejor a su pareja. Lo que realmente quiere hacer es cuidarse a sí misma y a sus propios sentimientos. Al igual que algunas de las otras señales, estar en una relación seria es un gran problema para ella y cuando sucede algo malo, se pregunta si estaría mejor sola o no.

Entonces, al tomarse un descanso de hablar con él, pasar tiempo con él e incluso estar cerca de él, se permite realmente decidir qué quiere hacer a continuación: tal vez cortar sus neumáticos, tal vez cortarlo para siempre.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Cuando Piscis descubre que la han engañado, entra en modo de ruptura total. Esta es una relación en la que ella ha estado invirtiendo por el tiempo que sea y de repente se acabó. Así.

Piscis puede parecer un imbécil, pero en realidad es mucho más fuerte de lo que la gente cree. Eso significa que hacer trampa es un delito inexcusable y no puede perdonarlo. Lo más probable es que ella no escuche las noticias de la boca de su S.O., sino de la persona con la que engañó o de un amigo que lo vio sin ti.

Es un gran golpe escuchar que la han engañado porque Piscis se esfuerza mucho. Ella se esfuerza al máximo cuando se trata de ser una buena novia y amante que realmente cuestiona su lugar en la vida de todos. Su reacción a esta noticia es llorar hasta que tenga que rehidratarse antes de volver a llorar.

Ella siempre llama a sus amigos cuando está triste y esto no es una excepción. Ya sea que traigan comida reconfortante, películas o un nuevo póster brillante de los abdominales de Channing Tatum para que se sienta mejor, Piscis sabe que a veces debes estar triste antes de poder superarlo.

