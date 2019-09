Mujer denuncia fuerte agresión por parte de Anita Alvarado: "Tiene el alma podrida"

A través de un crudo registro compartido en redes sociales, Estrella Tellez denunció haber sido agredida por Anita Alvarado. La mujer es la actual pareja de Judd Fee, quien se enfrentó en una batalla legal con la Geisha tras ser acusado por violencia intrafamiliar.

"Hoy fui golpeada por la señora Anita Alvarado en el supermercado", relata Tellez en el video, agregando que el hecho ocurrió sin ninguna provocación de su parte. "Se acercó hasta donde yo estaba en las cajas, cancelando lo que yo estaba comprando. Simplemente me golpeó", agregó.

"Esa mujer que dice ser una buena madre y que siempre va a velar por la seguridad de sus hijos, es una falsa. Ella con su hijo menor, se acercó y me golpeó. De testigo tengo las cámaras del supermercado y los funcionarios de este que tuvieron que intervenir para que ella dejara de golpearme", continuó.

También realizó un descargo en contra de Anita Alvarado, a quien calificó como una persona sin escrúpulos y sin valores. "Se llena la boca diciendo que es una hija de Dios. Que lamentable cuando Dios le ponga la mano encima. Lo lamento por ella. Hoy yo tengo una marca en la cara, pero las marcas del alma no se borran. Usted tiene el alma podrida", dijo.

El video fue mostrado en el programa Intrusos, en donde se contactaron con Estrella Tellez y Anita Alvarado. Sobre la agresión, la denunciante contó que Anita se le acercó cuando se encontraba pagando en el supermercado. "Ella me dijo: ‘¿tú no me dijiste que tenías solo un hijo?’ y yo la miro y le digo: '¿que no ves que son dos?'. Y me llegó el combo".

Posteriormente, dijo que se encontraron en una comisaría de Carabineros, debido a que fueron a constatar lesiones. Sin embargo, aclararon que desistieron de hacer la denuncia porque, de lo contrario, quedarían detenidas y hubieran tenido que pasar toda la noche en el recinto.

Por su parte, Anita Alvarado se defendió indicando que la mujer le habría gritado por celos. Todo, debido a que Judson William Fee, su expareja, la habría llamado el sábado para pedirle disculpas y poder darse una segunda oportunidad. En pantalla, la denunciante desmintió la versión asegurando que esa llamada nunca existió, ya que ella estuvo junto a Fee todo el día.

