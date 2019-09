FOTOS Señalan a Khloé Kardashian de haberse hecho cirugía en su rostro

Los fanáticos de Khloé Kardashian estaban convencidos de que la estrella de Keeping Up with the Kardashians no solo cambió su cabello.

La cofundadora de Good American mostró su "color de cabello fresco" a sus 98,1 millones de seguidores de Instagram el 4 de septiembre, lo que fue un retoque de sus mechones de platino.

Khloé, de 35 años, también posó para una ronda de selfies mientras balanceaba el corsé "Frangelica" de House of CB, luciendo como una Barbie bronceada en cada uno. Pero muchos de los fanáticos de Khloé no estaban prestando atención a su nuevo peinado.

"¿Qué hiciste en tu cara?", preguntó un fanático entrometido, mientras que muchos más asumieron que se había hecho una cirugía. "Tu cambias demasiado tu rostro @khloekardashian se está volviendo 'no' natural", comentó uno de esos fanáticos, y otro escribió: "Por favor, deja de hacerte cosas en la cara. Por favor ". Y un cuarto fanático simplemente no era aficionado a los recientes looks de belleza de Khloe, y comentó: "'Quiero que vuelva la vieja KoKo' ¡Te extrañamos sinceramente como uno de tus mejores fanáticos!".

Muchos fanáticos parecían olvidar que las técnicas de contorneado han avanzado desde que la serie se estrenó en 2007. Khloé incluso admitió que a veces se vuelve "loca" por un contorno de nariz.

Así que solo es un poco de maquillaje.

