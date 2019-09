Esposa de Thiago Cunha reconoce encontrón con joven a través de redes sociales

Una joven denunció haber recibido un ataque de celos por parte de la esposa de Thiago Cunha, Thati Lira, luego que ambos se empezaran a seguir en Instagram. De acuerdo con el testimonio de la joven, la mujer le envió mensajes a través de la misma red social, preguntándole por qué había seguido a su pareja.

"O sea, estamos hablando de Thiago de Axé Bahía o Porto Seguro. Todo Chile lo conoce, por qué no lo seguiría. Entiendo su molestia de por qué el me siguió a mí, pero eso no tiene por qué reclamarlo conmigo", se defendió en conversación con Intrusos, de La Red.

Posteriormente, la joven se comunicó con el bailarín para aclarar la situación y, de paso, manifestar su preocupación ante la actitud de Lira. "Le puse 'pucha Thiago, que lata que la buena onda que tenía con Thati se perdiera porque te seguí de vuelta. Porfa dile que se calme. Me habla como si me hubiera acostado contigo o algo. ¿Cómo siendo tan linda le va a tener celos a una mina de 20 años? Cuídala, si ella actúa de esa forma es porque algo le está afectando. Y contrólala, mira que harto mal parada queda con su postura de mujer empoderada con estas escenas de celos", escribió.

Thati Lira se comunicó con el programa y aclaró que tras el altercado, llamó a la joven para ofrecerle disculpas. "Justamente por la justificación de que soy de las mujeres que apoyan a otras y las fortalecen, en un momento de nervios le hablé muy duro. Reconozco que lo hice", fue parte del mensaje que envió a Camila Andrade.

La panelista explicó que Lira no desea extenderse en el tema, y reconoce que estaba pasando por un mal momento. "No justifica", agregó la esposa de Thiago Cunha. "No supe manejar mi inteligencia emocional", finalizó.

