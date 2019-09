Doctora Cordero analiza el nuevo trabajo de Javiera Acevedo como Gerente de Felicidad

Por estos días, Javiera Acevedo dedica su tiempo a ayudar a otras personas como Gerente de Felicidad, un cargo que ocupa en un centro médico de Iquique, y que consiste en aconsejar a los pacientes. "Me cuentan como se sienten, como van a avanzando, yo los aconsejo. Yo no soy psicóloga, lo hago desde la experiencia. No hay mejor psicóloga que quien ha tenido las de Quico y Caco en la vida y ha logrado avanzar y crecer en su vida", explicó a La Cuarta.

Su nuevo trabajo causó sorpresa, pero también provocó algunas críticas. Sin embargo, ella se defendió a través de Twitter. "Todos unos picados, faltas de respeto y falta de vocación porque ya dije que no soy psicóloga pero no le hago daño a nadie. Solo hago a personas más felices. Algo que la gente que escribe aquí no tiene idea lo que significa. La felicidad", escribió.

En el programa Mentiras Verdaderas, la doctora Cordero se refirió al tema y apoyó la labor de la actriz. "Me parece bien. Yo creo que es envidia, no más. Como ella es tan bonita, tan simpática, tan empática… Tiene muchos elementos que favorecen ser bien acogidos por ella. Ella es una persona que tiene alto estándares éticos en su conducta cotidiana. Es una persona acogedora, inteligente, es empática. Tiene todos aditamentos para ser una buena terapeuta", dijo en conversación con Eduardo Fuentes.

También se refirió a las críticas que recibió por no contar con un título profesional para ejercer la labor. "En estas materias el cartón no sirve para nada (…) ella es muy bonita, es encantadora, tiene muchas características positivas", insistió.

Además, la doctora Cordero valoró la transformación de Javiera Acevedo durante los últimos años. "Está más limpia. Recuerdo que hubo un tiempo que estaba abusando del alcohol. Ella está más ordenada, se alejó de los evasores. Se fue a trabajar, cambió de lugar y está haciéndolo bien. La felicito y le deseo lo mejor", dijo.

