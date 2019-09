Brad Pitt revela su desgarradora lucha contra el alcoholismo tras su divorcio de Angelina Jolie

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más queridas y admiradas de Hollywood; todos pensaron que sería un amor para toda la vida, sin embargo, cuando menos lo esperaban anunciaron su separación, todo debido a los problemas de alcoholismo que tenía el actor.

Actualmente, Pitt se encuentra promocionando su película Once Upon a Time in Hollywood y durante una entrevista para The New York Times, el actor reveló la verdad de cómo su adicción acabó con su matrimonio.

El actor destacó lo difícil que fue retomar su carrera luego de alejarse de su familia, debido a todos los problemas internos que debió atravesar durante esta época, justo antes de tomar el rol protagónico de “Ad Astra” en 2017.

Brad Pitt reveló cómo fue su experiencia en Alcohólicos Anónimos

Para entonces, James Gray, director del fil reveló que sabía que el papel sería un reto para el actor: “Definitivamente utilizó estímulos de su vida (…). Investigó la esencia del personaje a través de él mismo”, detalló.

“Tuve asuntos familiares en ese momento”, dijo el actor acerca de ese momento.

“Todos llevamos dolor, pena y pérdida. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo ocultándolo, pero está ahí, está en ti. Entonces abres esas cajas”, confesó el artista.

Pitt reveló que tras su divorcio debió pasar más de un año recibiendo ayuda para superar su adicción.

“Había llevado las cosas tan lejos como pude, así que eliminé mis privilegios de beber”, dijo el actor, al tiempo que confesó haber pasado ese tiempo en Alcohólicos Anónimos.

Sobre su experiencia aseguró: “Tenía a todos esos hombres sentados abiertos y honestos de una manera que nunca había escuchado. Era un espacio seguro, donde había poco juicio y, por lo tanto, poco juicio de ti mismo”.

