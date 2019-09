Soledad Onetto denuncia agresión de estudiantes: "No tengo ni perra idea por qué"

Momentos de terror fueron los que vivió la periodista Soledad Onetto durante la jornada de este martes, mientras transitaba por la Avenida Condell, en la comuna de Providencia. La comunicadora se dirigía a Mega, luego de realizar algunos trámites, cuando fue atacada por un grupo de estudiantes que protestaban a las afueras de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

La conductora de noticias publicó un registro en Twitter, en el que se ve a un grupo de manifestantes y Carabineros. "Inaceptables alumnos de la Universidad de Humanismo Cristiano. Iba por la calle; me encerraron. Les pregunté p q la protesta?! Insultos, garabatos, escupos, piedras contra el auto y espejo roto. Plop!", fue su relato de los hechos.

En el video, además, explicó que iba manejando por dicha calle, cuando se encontró con los estudiantes. "Me rompen el auto, me escupen y no tengo ni perra idea por qué sería esto. Esta es la juventud", dijo. Luego de hacer pública la situación, Soledad Onetto recibió varios mensajes de apoyo. "Es duro cuando te toca. Gracias a todos por sus palabras! La violencia es inaceptable y lo seguiré denunciando! Pregunté a los alumnos cuál era el motivo de la protesta. Respuesta? insultos, piedras, patadas, escupos, espejo roto. Sin diálogo no hay democracia", escribió más tarde.

Inaceptables alumnos de la Universidad de Humanismo Cristiano. Iba por la calle; me encerraron. Les pregunté p q la protesta?!. Insultos, garabatos, escupos, piedras contra el auto y espejo roto. Plop! pic.twitter.com/CvFXd6VbzO — Soledad Onetto G. (@SoledadOnetto) September 3, 2019

Posterior a su denuncia, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, emitió una carta refiriéndose a los hechos relatados por la periodista. En ella dijo lamentar profundamente la situación vivida por Soledad Onetto, y condenó las agresiones de los estudiantes.

Además, explicó que las manifestaciones hacían alusión a la desaparición de José Huenante el 3 de septiembre del año 2005, tras ser detenido por una patrulla policial.

