Esta es la mujer que recibió un ataque de celos de la esposa de Thiago Cunha

"Me llegó un mensaje equis preguntándome que por qué yo sigo a su marido y su marido me sigue a mí". Esta fue la frase con que una mujer acusó un ataque de celos por parte de la esposa del brasileño Thiago Cunha. Se trata de Victoria Tom, una joven de 20 años que se vio afectada por la reacción de Thati Lira, luego que con el bailarín empezaran a seguirse mutuamente en Instagram.

En conversación con Intrusos, Victoria aseguró que tenía una buena relación con la bailarina, pero esta cambió luego del show de Anitta el 31 de agosto, artista de la que ambas son fanáticas. "Nosotras siempre hemos tenido muy buena onda, se sacó un montón de fotos conmigo, conversamos. La cosa es que me siguió Thiago, sigo yo de vuelta, sin darme cuenta, y me llega el mensaje de la Thati preguntándome que por qué yo sigo a su marido y su marido me sigue a mí", partió contando.

En este contexto, la joven se defendió del ataque apelando a la popularidad del brasileño. "O sea, estamos hablando de Thiago de Axé Bahía o Porto Seguro. Todo Chile lo conoce, por qué no lo seguiría. Entiendo su molestia de por qué el me siguió a mí, pero eso no tiene por qué reclamarlo conmigo", explicó.

Para darle sustento a su testimonio, Victoria leyó los mensajes que intercambiaron en pantalla. "'Por qué estás siguiendo a mi marido y por qué él te está siguiendo', con hartos signos de pregunta. Le digo: 'no sé. Ahora que tú me dices, me di cuenta de que es tu marido, yo siempre les doy follow back, pero si no te gusta, no te preocupes, lo dejo de seguir, no tengo problemas. Me pone: 'ahh, comenzó a seguirte de la nada, o tú comenzaste a seguirlo a él y él te siguió. ¿No viste fotos mías?, ¿no te dice el nombre mi marido en el mensaje?"", contó.

Pero el tema no quedó ahí. Posteriormente, dijo que le escribió a Thiago Cunha para aclarar la situación y, de paso, manifestar su preocupación ante la actitud de Lira. "Le puse 'pucha Thiago, que lata que la buena onda que tenía con Thati se perdiera porque te seguí de vuelta. Porfa dile que se calme. Me habla como si me hubiera acostado contigo o algo. ¿Cómo siendo tan linda le va a tener celos a una mina de 20 años? Cuídala, si ella actúa de esa forma es porque algo le está afectando. Y contrólala, mira que harto mal parada queda con su postura de mujer empoderada con estas escenas de celos", fue su mensaje.

La respuesta de Thiago Cunha

Tras recibir las palabras de la joven, el brasileño le respondió indicando: "Sorry, la verdad yo estoy mal porque te seguí". Un mensaje que fue comentado por los panelistas del programa, quienes criticaron la normalización de algunas conductas violentas dentro de las relaciones de pareja.

"Mira por lo que están peleando. Un ataque de celos porque se siguen… Siendo que Thiago es uno de los hombres más deseados de este país, que seguramente lo pueden seguir millones de chicas y él seguir a las que quiera, porque es como una forma de agradecer el cariño de su público", comentó Claudia Schmidt. "Una mujer que se supone que da cátedras de empoderamiento femenino. Atroz lo encuentro", agregó.

"Yo he escuchado, fuera de pantalla, que la señorita tiene actitudes un poco celópatas. No lo puedo confirmar, pero he escuchado que es un poco excesiva en algunos cuidados con Thiago", aportó César Barrera. En tanto, Michael Roldán comentó: "no hay que normalizar los celos. Que te revisen el celular, que te digan a quién seguir, a quién no seguir… Esos son celos".

