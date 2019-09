Ignacia Michelson por quiebre con Sargento Rap: "No me va a venir a decir qué hacer"

Hace unos días, Ignacia Michelson confirmó su quiebre con Sargento Rap luego de meses de relación. La pareja se conoció en el reality Resistiré, en donde tuvieron varios momentos de intensidad.

Dichos episodios se repitieron cuando salieron del encierro, y es que además de protagonizar algunos quiebres, enfrentaron uno de las situaciones más difíciles al perder a su bebé.

Fueron acusados de mentir acerca del embarazo y alzaron la voz frente a los más críticos, pero todo terminó abruptamente. De inmediato, comenzaron a surgir rumores acerca de un quiebre definitivo, lo que fue confirmado por la modelo a través de redes sociales.

"Sí, creo que terminamos porque me bloqueó de todo. No me dijo nada, pero bueno, cosa de él. Si quiere huevear (sic) con minas, que lo haga. Así que cada uno por su lado. Para que no me pregunten más porque de verdad, no quiero hablar más del tema", dijo, asegurando que desconocía los motivos de la ruptura.

Sin embargo, el experto en realitys Francisco Halzinki, contó el verdadero origen de los problemas entre la pareja y apuntó a un show que la modelo agendó en el Club Diosas de Bellavista. Ignacia Michelson se refirió al tema en conversación con Página 7.

"Él me bloqueó como cuatro días antes de terminar. Después me desbloqueó y ahí hablamos un poco. Pero volvimos a pelear y me volvió a bloquear", dijo la expareja de Sargento Rap, agregando: "yo ya no quiero más".

También se refirió al show que habría molestado al músico. "Sargento no se había enterado primero de este evento, pero después supo y me preguntó. Y le dije que sí, que lo haría. No terminamos por eso, pero siempre he sido una mujer independiente, que ni mis papás me dicen qué hacer, entonces menos me lo va a venir a decir él".

