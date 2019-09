Se operó más de 27 veces para parecerse a Ricky Martin y el resultado es impresionante

Muchos hombres quieren parecerse a Ricky Martin, pero pocos son capaces de llegar a lo que este joven hizo, y es que se sometió a más de 27 operaciones para lucir idéntico al cantante y el resultado ha sorprendido a todos.

Se trata de Fran Mariano, un argentino que se dio a conocer en 2009 tras participar en un programa en el que la gente concursa para llegar a su peso ideal, llamado “Cuestión de peso".

En ese programa el chico adelgazó 92 kilos, pero aun no lograba parecerse a Ricky Martin, por lo que decidió comenzar el ciclo de operaciones.

"Esto viene desde hace mucho tiempo. A los doce años, haciendo un trabajo práctico para el colegio y nos mostraban qué queríamos ser. A los 17 tuve la primera consulta al médico. Yo sentía que algo no estaba bien", expresó Mariano.

Nutrirme de la naturaleza ❤️ pic.twitter.com/4rqP5lVwQs — Fran (@FranmarianoOK) March 15, 2019

El joven reveló que tiene más de 27 cirugías. “Cuando me operé los glúteos me dolía todo. Estuve 20 días boca abajo y el trasero me quedó deforme. Voy a ser honesto, me importa mucho lo que opine el resto. No hay nada que me dé más placer que me digan 'qué lindo estás'. Casi toda mi vida estuve en un cuerpo que no quise estar", confesó el chico.

Sin embargo, tras las operaciones ha logrado su objetivo y muchos lo confunden con el famoso puertorriqueño.

"Cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin me lo tomaba como un chiste, pero me empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande y me lo decían todos. Ahí pensé 'bueno, genial', manifestó.

