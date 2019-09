Zuria Vega se sincera sobre el agotamiento de ser mamá

Zuria Vega continúa siendo una de las figuras favoritas del espectáculo, especialmente de las mujeres ya que desde que tuvo a su primer hija, ha tenido un gran acercamiento con las fans.

La actriz ha dedicado sus redes sociales a compartir sus experiencias con respecto a la maternidad y aunque todo ha pintado muy bien para ella y su esposo "El Guerra", parece estar pasando por momento difíciles ahora que tiene dos pequeños.

A través de su blog de Youtube, Soy Mamá, Zuria habló sobre el agotamiento que ha sentido desde que llegó su hijo Luka ya que no sólo ha sido complicado cuidar de un recién nacido sino que su hija Lúa ha tenido cambios de comportamiento, durante el proceso de adaptación al nuevo bebé.

"Ha sido una semana super difícil de cansancio. He querido llorar de lo cansada que estoy. Mis hijos nunca han sido cuidados por nadie mas que por su mama o su papá. Ustedes sabrán de lo que hablo", revela la actriz. "Luka está en un pico de crecimiento, todo el tiempo quiere estar en mi pezón y Lúa, que ya dormía en su cama, ahora duerme en nuestra cama. Y no es que queramos sacarla pero no nos deja dormir porque se mueve mucho, nos patea y tengo que cuidar que no patee a Luka".