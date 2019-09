Publican tráiler de 'Monarca', la serie de Netflix producida por Salma Hayek

View this post on Instagram

Bienvenidos a #Monarca, la nueva serie que estoy produciendo para @Netflix, y el único lugar donde @tequilaherederos es real. Pero no se preocupen, les va a encantar el sabor a traición de este drama familiar. Welcome to Monarca, the new series that I’m producing for Netflix, and the only place where Tequila Herederos is real. But don’t worry, you’re going to love the taste of betrayal of this family drama.