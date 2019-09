Michelle Carvalho en picada contra Lisandra Silva: "Hace bullying y se hace la buena"

La llamó Falsandra y criticó su nuevo programa de TV digital. Michelle Carvalho arremetió nuevamente en contra de Lisandra Silva, luego de enterarse que formará parte del nuevo espacio Cambia tu imagen.

El programa busca renovar y potenciar el estilo de las mujeres, con un equipo de expertos que entregan asesorías. El hecho provocó la molestia de la brasileña, que manifestó su indignación apenas salieron las fotografías promocionales. "Falsandra hace un programa de autoestima cuando es la líder del bullying, mandando a sus fans por grupos de WhatsApp a atacarme a mí, a la Aylén, la Eugenia, la Barbi, etc.", escribió en redes sociales, aludiendo a una denuncia que hizo en el pasado, acusando a la cubana de enviar a sus seguidores a comentar negativamente las publicaciones de otras famosas.

Consultada por el tema, Michelle Carvalho aseguró que no le molesta el programa, sino que sea animado por Lisandra Silva. "Me parece una iniciativa muy bonita, pero no sé si viene de la persona adecuada para hacerlo. Lo vi muy bonito, me emocioné y todo el cuento, pero me contradice que alguien que practique tanto el bullying por detrás de las cámaras, como que después quiera hacerse la buena", declaró a Intrusos, de La Red.

Además, se refirió a los mensajes negativos que aparecen en redes sociales, y sobre los cuales había hablado en el pasado. Al respecto, explicó: "cuando hay alguien que no le parece, que no le cae bien, ella pide a esas centenas de personas que vayan a los Instagram de las marcas con que nosotras trabajamos y los llenen de basura".

La situación fue respaldada por la modelo Aylén Milla, que también se ha visto afectada por el tema. "Sí encuentro muy raro que siempre que se sube una foto nuestra, de repente aparece mucha gente atacando. Muchos comentarios negativos en la foto. Puntualmente cuando es una marca con la esta persona también trabaja", aseguró al programa.

Eugenia Lemos, por su parte, se mostró sorprendida por el tema. "Yo quiero creer que no. ¡Esto sería una novela!", dijo, agregando: "si esto pasa, el mundo estaría muy mal. Gracias a Dios mis seguidores son muy bacanes, pero no me he dado cuenta".

En el estudio, Michael Roldán aseguró que Michelle Carvalho le mostró pantallazos del supuesto chat. "Efectivamente, uno lee las cosas que salían en la nota. Ahora, como son pantallazos, es difícil poder asegurar fehacientemente que sea Lisandra Silva quien escribe. aparece su nombre y su foto, pero puede quedar un ala de misterio aún", dijo.

Sin embargo, el tema no acabó ahí, pues Natalia Mandiola contó que luego revelar que Lisandra había pedido que una marca sacara a Aylén Milla de sus filas, la cubana emitió un reclamo a otra marca en la que ambas participaban y que esta la terminó echando. Claudia Schmidt confirmó la información, y explicó que Natalia llegó después que Lisandra, lo que fue negado por la panelista.

