Justin Bieber confesó haber abusado de mujeres y consumir drogas fuertes en su juventud

Justin Bieber una vez más recurrió a las redes sociales para ser real acerca de su vida.

En una larga y detallada publicación de Instagram el lunes, el cantante superestrella habló sobre las dificultades de haber salido a la fama a una edad temprana . Bieber, de 25 años, escribió acerca de no crecer en un hogar estable y cómo fue puesto en el centro de atención después de ser descubierto a la edad de 13 años.

"¿Has notado las estadísticas de las estrellas infantiles y el resultado de su vida", escribió. "Hay una presión y una responsabilidad locas en un niño que tiene el cerebro, las emociones, los lóbulos frontales (toma de decisiones) aún no se han desarrollado".

"Comencé a consumir drogas bastante pesadas a los 19 años y abusé de todas mis relaciones", escribió Bieber. "Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y me enojé. Me volví distante de todos los que me amaban y me escondía detrás de una persona que me había convertido".