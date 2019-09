Justin Bieber hace una sorprendente confesión sobre su relación con Selena Gómez

Justin Bieber sorprendió a todos sus seguidores con una impactante confesión de su relación con Selena Gómez.

Y es que este lunes el cantante decidió abrirse y publicó a través de su Instagram un texto en el que habla de los momentos difíciles que ha tenido en su vida.

"Es difícil levantarse de cama en la mañana con la actitud correcta cuando estás abrumado con tu vida pasada, trabajo, responsabilidades, emociones, familia, parejas, relaciones, cuando sientes que hay problema tras problema tras problema", dijo el famoso en el texto.

Pero, lo más alarmante fue cuando reveló que tuvo relaciones abusivas, como fue el caso de su relación con la cantante Selena Gómez.

"Empecé a consumir drogas duras a los 19 años, y tuve muchas relaciones abusivas. Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y enojado. Me distancié de todos los que me amaban y me escondí detrás del escudo de persona que había creado. Sentí como si no hubiera vuelta atrás", confesó.

Aunque no lo dijo explícitamente, este hecho de su vida ocurrió en 2013, justo cuando estaba retomando su relación con la cantante.

También confesó que "ya a los 20 tomé las peores decisiones que alguien se podría imaginar, por lo que pasé de ser uno de los chicos más adorables en el mundo a transformarme en el más ridiculizado, juzgado y odiado en todas partes”.

Sin embargo, también destacó que en estos momentos se encuentra en la mejor etapa de su vida.

“Me tomó muchos años recuperarme de todas esas mala decisiones, arreglar relaciones rotas y cambiar la forma en la que me relacionaba con las personas. Por fortuna, dios me bendijo con personas que me quieren y ahora estoy atravesando por la mejor etapa de mi vida, el matrimonio”, reveló el famoso.

Te recomendamos en video