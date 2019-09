Frases de Gustavo Cerati que nos hacen creer en el amor

A 20 años de su muerte, Gustavo Cerati sigue más presente que nunca en el recuerdo de sus seguidores. El cantante de la mítica banda de rock Soda Stereo dejó miles de frases, que inmortalizaron su talento. Muchas de ellas son un tributo al amor.

Este 4 de septiembre se cumple dos décadas de su partida, luego de permanecer cuatro años en coma. El argentino sufrió un accidente cerebrovascular durante un concierto en Caracas, Venezuela; después fue trasladado a Buenos Aires, donde falleció acompañado por su familia.

Este 2019, Gustavo Cerati habría alcanzado los 60 años de vida. Pero además sus seguidores celebran 10 años de su disco Fuerza Natural. Sobre este álbum dijo una vez: “Si yo me retirara ahora, no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento, por Fuerza Natural”.

Música para enamorarse

El amor tuvo en su música un lugar privilegiado. Gustavo Cerati desnudaba su alma en las letras de sus canciones, que ahora son clásicos del rock en español. Aquí te dejamos cinco icónicas frases, que formaron parte de su repertorio como líder de Soda Stereo y como solista.

“Mereces lo que sueñas”

“Y si te abrazo, es para sentir… Que a nuestro amor nunca podrán sacarlo de raíz”.

“Un reemplazo de mí no podrá hermosearte más”

“Me pasé la vida imaginándote, no es momento para ser cobarde”

“Gracias… totales”

Cinco datos insólitos sobre Chavela Vargas que te harán admirarla aún más A siete años de su muerte, la cantautora es recordada por los mexicanos.

Te recomendamos en video