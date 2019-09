¡Parecen gemelos! Conoce al hermano de Adamari López que es idéntico a ella

View this post on Instagram

Feliz Cumpleaños mi hermanito bello 🎂 @adalberto_lopez Soy afortunada de tenerte como hermano. Gracias por siempre estar, por tu apoyo, complicidad, risas, por ser el mejor compañero de viaje, por ser incondicional, por tu amor.. Te Adoro y deseo que todo lo que anhele tu corazón sea una realidad. #FelizCumpleañosAdalberto #TeAmoHermanito #Familia #HappyBday #AdalbertoyAdamari #Hermanos