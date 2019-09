Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman dedican emotivo mensaje a su hijo Dante, a un mes de su partida

View this post on Instagram

Te amamos mis papas y yo y te extrañamos demasiado hermanito. Hace un mes partiste a un mejor lugar a disfrutar sin dolor, le damos gracias a Dios por hacernos tan fuertes. Algún Día te vamos a volver a ver te amamos DANTE #GUERRERO #enpazdescanse @brenda_kellerman @ferdinandoval