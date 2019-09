Pamela Díaz cuenta que Parived le anunció infidelidad de su pareja: "Después supe que era verdad"

Uno de los últimos rumores de la farándula, indica que la relación de Tonka Tomicic y Parived no estaría en su mejor momento. Incluso, se habló de una posible separación, información que fue negada por la animadora durante una entrevista con el programa Intrusos, de La Red, en donde indicó que todo se encuentra bien.

En el matinal Viva la Pipol, de Chilevisión, hablaron sobre este tema y en medio de la conversación, Pamela Díaz dio a conocer una misteriosa experiencia que vivió con el esposo de Tonka Tomicic. Según dijo, este le anunció que Manuel Neira, su pareja en ese entonces, le estaba siendo infiel.

"Esto se van a morir… Una vez me contó Parived…. Esto no lo he contado nunca", dijo en un comienzo. "Yo estaba en la Teletón… Tú no sabías esto (le dice a Rocío Marengo). Yo estaba en la Teletón y estaba en ese tiempo Parived con la Inessa (Sorokina), la rusa que me cae tan bien", comentó.

"La cosa es que la Inessa estaba hablando con Parived en el camarín y había harta gente. Y de repente va y me dice: ‘Alguien quiere hablar contigo’. Yo le digo ‘¿quién?’. Y me dice ‘Parived’, que era su pareja. Entonces le digo ‘¿pero qué voy a hablar con él?’. Yo sabía que él era como medio del más allá", agregó.

Ante la invitación, Pamela Díaz fue hasta donde se encontraba Parived. "Me dice: ‘Pame, yo sé que eres amiga de la Inessa, tengo que comentarte algo’. Yo le dije ‘¿qué?’. Me va decir los números de alguna lotería, algo… Nunca pensé que me iba a decir que me engañaban", dijo sorprendida.

"¡¿Parived te lo contó?!", intervino Rocío Marengo, con evidente impacto. "!Sí! Me dijo: ‘Pame, te engañan. Pero te van a decir toda la verdad. Tú tienes que ir a buscar a esa persona y alguien que está cerca tuyo te va a comentar’. Y yo dije ‘esto es mentira’. Lo juro por mis hijos, por mí, por todos, que así me dijo", contó la animadora.

"No sé si es vidente. Yo no lo único que atiné cuando él me cuenta esto, ‘lo más probable es que sea verdad’, no había mucho que dudar. ‘¡¿Pero cómo?!’, le dije. ‘Mira, lo que tú estás pensando en este momento…’, y yo estaba tratando de buscar quién me podía decir. Entonces me dice: ‘alguien de cerca tuyo te va a decir el tema y pregunta porque te van a decir todo. Tú solo pregunta y vas a llegar al lugar perfecto’. Yo le digo ‘¿pero ¿cómo?’. ‘Sí, habla con Manuel (Neira), y él te va a contar todo’. Y bien difícil que alguien cuente la verdad", detalló.

"Me pasó algo heavy. Después de desfilar, y como la organización de la Teletón se demora en los horarios, un bailarín, no voy a decir su nombre, a pito de nada me dice que trabaja en un lugar donde había una chica que salía con mi marido en ese tiempo. Y eso fue. Después supe que era verdad y salió en todos lados", finalizó Pamela Díaz ante la sorpresa de sus compañeros.

