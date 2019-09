Daniella Chávez tilda de 'machista' al Fantasma Figueroa tras polémica por O'Higgins

Una opinión sobre fútbol, terminó con un verdadero enfrentamiento entre la modelo Daniella Chávez y el Fantasma Figueroa. El conflicto se produjo luego que la ex chica Playboy criticara la gestión del entrenador de O'Higgins de Rancagua Marco Antonio Figueroa, indicando que el equipo "no juega a nada".

Sus palabras provocaron que el técnico le respondiera a través de redes sociales, dando paso a una batalla de dimes y diretes en la que incluso se metió su hija Fer Figueroa, conocida por su participación en el reality Doble Tentación. La joven arremetió en contra de la modelo enviándole mensajes en Instagram.

La tensa polémica que enfrentó a Fer Figueroa y Daniella Chávez Los conocidos rostros se mandaron una serie de recados a través de redes sociales

Con el pasar de los días, el tema se enfrió y los recados dejaron de aparecer. Sin embargo, Daniella Chávez se refirió nuevamente al tema indicando que sus comentarios fueron hechos desde su posición de aficionada al fútbol y que si un equipo comete un error, no se callará.

"Lo de Fantasma fue algo incómodo, jamás me lo esperé. Yo siempre comento de fútbol, no porque está él ahora. Si O’Higgins juega mal yo lo comento y reclamo porque soy una aficionada y me interesa que ganen. Entonces, si lo están haciendo mal, lo voy a decir. No me puedo callar. No voy a decir: ‘bien chicos. Vamos arriba. Para la próxima (será mejor)’. Si se mandan una embarradita, hay que decirlo para que no lo vuelvan a hacer", dijo a SoyChile.

En este contexto, tildó de machista al entrenador de O'Higgins de Rancagua por los dichos en su contra. "Él no se lo tomó muy bien, se lo tomó personal. Tal vez le afecta que sea una mujer la que lo critique. Yo creo que es eso. Ha costado que las mujeres ingresen, periodistas deportivas también, por este tipo de hombres. Así que es lamentable. Siento que es un ataque machista", expresó.

También se refirió a la reacción de Fer Figueroa. "Me reí. Es que no sé… Ella no tiene nada que ver con el tema, en realidad. Es su papá y lo está defendiendo", confesó la modelo, que por estos días tiene cerrada su cuenta de Instagram. Sobre este tema, dijo sentirse feliz de ser la chilena con más seguidores en la red social. "Ahora estoy un poco desactivada sí, he estado descansando. Volví de mi viaje y dije: ‘necesito descansar, necesito concentrarme en mi familia, en el gimnasio’. Ya pronto regreso, es solo un descanso temporal", aseguró.

Pamela Díaz cuenta que Parived le anunció infidelidad de su pareja: "Después supe que era verdad" La animadora dio a conocer la extraña experiencia que tuvo con el esposo de Tonka Tomicic

Te recomendamos: