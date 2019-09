Aseguran que relación entre Arturo Vidal y Sonia Isaza comenzó cuando su expareja estaba embarazada

Impacto causaron las declaraciones de Claudia Schmidt en el programa Intrusos, de La Red, tras asegurar que la relación de Arturo Vidal y la colombiana Sonia Isaza comenzó cuando María Teresa Matus esperaba al tercer hijo del futbolista.

La uruguaya dio a conocer la información luego de investigar a la pareja y llegar a la conclusión de que su romance inició antes de lo que todos pensaban. "Yo pensé que esta relación llevaba un año, casi dos, porque tenía entendido que Arturo (Vidal) estaba con esta chica más o menos del 31 de diciembre del 2017, cuando se genera ese quiebre en la relación y ahí toman la decisión de separarse. Pero resulta que no pues", partió diciendo.

"A mí me van a disculpar, pero como me puse a trabajar en base a las fotografías de esta chica que hoy es estupenda, pero que antes no salió tan agraciada… A mí me molesta un poco", agregó, antes de contar detalles del romance. Sin embargo, justo antes de que la uruguaya desenredara el cahuín, Michael Roldán hizo una recapitulación de los hechos.

El periodista explicó que la historia que conocían todos, era que Arturo Vidal estaba con María Teresa Matus, se separaron, y luego apareció Sonia Isaza. "Tú estás diciendo que, según la información que manejas, esta historia no llevaría el tiempo que nosotros pensamos", comentó Roldán. "No señor", dijo Claudia Schmidt.

"Yo lo que quiero contar es que esta relación partió desde el minuto en que Marité estaba esperando su último hijo. Es más, te podría decir que yo vi timbres en los pasaportes a Münich, a Chile. Te podría decir que la relación lleva cerca de cuatro años", aseguró la uruguaya.

En este contexto, explicó que la actual pareja se conoció gracias a James Rodríguez, futbolista colombiano del Real Madrid. "Lo que les estoy contando es que esta relación no lleva dos años como pensábamos, lleva cuatro años", señaló.

La información fue respaldada por Natalia Mandiola, quien se cuadró con la uruguaya. "Debo decir que lo que está diciendo mi querida Claudia Schmidt, es total y completamente cierto. La verdad es que Arturo Vidal con Sonia llevarían cuatro años de relación", dijo. "Obviamente al principio esto fue calladito. Porque al principio, esta chica salía con otro amigo de Arturo Vidal, James Rodríguez", agregó.

