Las desgarradoras últimas palabras de la princesa Diana a su rescatista la noche del accidente

01 May 1983: Princess Diana arrives at The Royal Albert Hall in London to attend the Centenary Concert of 'The Various in Various' performed by The Royal College of Organists, wearing an evening gown designed by Bellville Sassoon ■ 01 مايو 1983: اﻷميرة ديانا تصل إلى قاعة آلبيرت الملكية في لندن لحضور حفل موسيقي بمناسبة مرور مائة عام على تدشين المهرجان الموسيقي 'فاريوس إن فاريوس' [بمعنى ألوان الموسيقى المتنوعة]، والذي أحيته الفرقة الموسيقية التابعة للكلية الملكية لعازفي اﻷرغن. وقد ارتدت اﻷميرة الشابة فستان سهرة من تصميم المصمم البريطاني بيلفيل ساسون