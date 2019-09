"Marianne" la serie de terror de Netflix que promete causarte noches de insomnio

El primer adelanto de la nueva serie francesa de Netflix, Marianne, ya ha provocado pesadillas en muchos . La historia se centra en Emma, una famosa novelista de terror que descubre que el demonio de su libro existe en el mundo real por lo que debe hacer todo por mantenerlo a raya. Obviamente esto no puede funcionar para siempre.

Escrita y dirigida por Samuel Bodin, Marianne está protagonizada por Victoire Du Bois (Call Me By Your Name). Emma, ha sido acosada en sus sueños durante mucho tiempo por una bruja llamada Marianne.

La serie se ve simplemente espeluznante, evocando éxitos de terror recientes como Haunted Hill, además de contener una buena dosis de elementos terroríficos de clásicos del terror como fantasmas, brujas y maldiciones, aunque al final, el verdadero terror lo provocan las personas vivas.

La primera temporada de ocho episodios debuta en Netflix el 13 de septiembre.

El nuevo tráiler es tan desconcertante que ha dejado a los espectadores temiendo cuán aterrador será la nueva serie, lo que provocó algunas reacciones fuertes en las redes sociales

"Desde el primer avance estoy absolutamente a la expectativa con el horror de Marianne '@netflix", escribió un usuario mientras que otro plasmó: "no puedo conciliar el sueño porque todavía vi UNO y leí un resumen de una sola oración del nuevo show de #Marianne que llega a Netflix y si hay un cobarde de películas de terror más grande en este mundo que yo, debo encontrarme y casarme para que podamos escondernos juntos debajo de las mantas "

