La imagen nunca antes vista de la princesa Diana sale a la luz a 22 años de su muerte

Este sábado 31 de agosto se cumplen 22 años de la muerte de la princesa Diana, y aun siguen saliendo secretos sobre su vida.

Y es que en el aniversario de su muerte, su amiga Rosa Monckton, reveló una imagen nunca antes vista de la recordada “princesa del pueblo”.

"Diana como la recuerdo. No se ha escrito lo suficiente sobre su sentido del humor y fervor por la vida. Amiga e increíble madrina de Domenica, RIP", escribió Monckton junto a la tierna imagen en la que aparece Lady Di riéndose a carcajadas en el asiento de un avión.

Diana as I remember her. Not enough is written about her sense of fun and zest for life. Friend and wonderful godmother to Domenica. RIP pic.twitter.com/WP49dNDeEu

— Rosa Monckton (@MoncktonR) August 31, 2018