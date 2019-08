Geraldine Bazán denunció que fue víctima de un grave robo

View this post on Instagram

Atención!! Tengan mucho cuidado, #robodeidentidad Es una nueva modalidad para delinquir, afortunadamente recupere ya mi número de tel, se desactivó el chip que habían otorgado, cambié mis contraseñas y me enrolé en la compañía telefónica con mis huellas digitales. Lo hago público para que tengan mucho cuidado. #Yabasta Mi celular de repente aparecía como “desactivado” fui a servicio técnico de @Telcel y efectivamente “alguién” se presentó con una credencial de elector Falsa con mi nombre, solicito un cambio de chip el cuál otorgaron en la compañía,dejándome a mi sin señal y con el tel desactivado, con la intención de tener acceso a todas mis aplicaciones bancarias y redes sociales. Ya se tomaron cartas en el asunto. Tengan cuidado, enrolen sus servicios.