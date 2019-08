La Usurpadora 2019: dónde ver la nueva versión de la telenovela protagonizada por Sandra Echeverría

View this post on Instagram

Súper agradecida con TODA la prensa que asistió hoy a nuestra presentación de #LaUsurpadora !! De verdad nunca vi tantos medios juntos 🙀🙏🏽❤️ GRACIAS por creer en nosotros. GRACIAS por su apoyo. GRACIAS por cada una de sus notas 🙏🏽❤️ A tan sólo 4 días del estreno!!!!! #LaUsurpadora @lausurpadora_of Gracias a mi súper stylist @erikaponces y mi querido Maquillista @cristianflores2511 son lo máximo!