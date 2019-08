Julián Gil niega que un tribunal le haya prohibido sacarse una foto con su hijo

Otro capítulo en la batalla legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa se desató, luego que el actor publicara las fotos de su encuentro con su hijo Matías. La abogada de la actriz y modelo venezolana acusó a Gil de violar una orden judicial. Pero el actor se defendió, a través de su Facebook, de las acusaciones en su contra.

Visiblemente molesto el actor respondió a los señalamientos de la abogada Alma Pellón. La representante legal de Sousa aseguró, en una entrevista, que “las fotos dentro del centro de convivencia, por la misma seguridad de todos los niños que acuden, están prohibidas. Esas fotos son ilegales”.

Y destacó que existe una orden de un juez que prohíbe a Julián Gil exponer en redes sociales la imagen del pequeño. El actor se reencontró con Matías, el pasado 27 de agosto, en un centro de convivencia de la Ciudad de México y capturó el tierno momento para retratarse con su hijo, a quien tenía más de un año sin ver.

Respuesta contundente

No pasaron 24 horas cuando surgió la polémica y Julián Gil decidió responder a la abogada. “¿Cuál juez, yo quiero que me diga usted cuál juez me ha dicho a mí que no puedo publicar una foto de mi hijo en una red social”, cuestionó el actor.

Y agregó:

“¿Consecuencias? si tengo consecuencias pues me atengo a las consecuencias, pero prefiero atenerme a las consecuencias, a una multa, y tener una foto con mi hijo”.

Enumeró todas las acusaciones vertidas en su contra desde que está en disputa la custodia de Matías. “Ahora me quiere acusar porque yo tomé una foto, después que dijo que yo soy narcotraficante, me acusó de drogadicto, me acusó de violento, me acusó de alcohólico”, recordó.

Incluso dice que se le acusó “de que yo había tratado de secuestrar al niño en el centro de convivencia, me acusó de que yo había tratado de envenenar al niño ingiriendo alimentos en el centro de convivencia, ¿se le olvidan todas las acusaciones? Me atengo a las consecuencias y si tengo que ir preso por haberme sacado una foto con mi hijo, voy preso”.

Un atropello más, una artimaña más para evitar mi relación con Matías. Posted by JULIAN GIL on Wednesday, August 28, 2019

Mensaje a Marjorie

En el video, Gil le pide a su ex pareja sincerarse sobre la crianza que le está dando a su hijo, lejos de su padre. “Le preguntan (a Marjorie de Sousa) sobre la figura paterna cuán importante puede ser en la crianza de un niño y su contestación es 'tiene mucha madre'. Yo creo que esas tres palabras de alguna manera resumen todo lo que ha estado pasando, esas tres palabras indican cuáles son sus intereses, ella no quiere, no pretende, que de ninguna manera yo como padre esté en la vida del niño”.

Para el actor la figura del padre es tan importante como la de la madre, por eso pide a Marjorie de Sousa reflexionar sobre sus acciones. Por su parte, la actriz venezolana se mantiene en silencio sobre este nuevo encontronazo con el padre de su adorado hijo.

