¡Flechazo a primera vista! Así empezó la historia de amor entre Gabriel Urzúa y Carmen Zabala

Gabriel Urzúa y Carmen Zabala llevan cuatro años de relación. Entremedio se casaron y tuvieron a su primera hija, Luisa. Actualmente, la pareja de actores trabaja en la televisión, y mientras que ella interpreta a Agustina en Verdades Ocultas, él participa en la teleserie Amor a la Catalán, de Canal 13.

Pero, ¿cómo se conocieron? En el programa Sigamos de Largo, el actor contó detalles sobre el momento en que ambos cruzaron sus vidas. "Fue muy perno. Era una fiesta en la que había mucha gente, eran todos muy conocidos en el círculo y uno se empieza a juntar con las mismas personas. Y de pronto la veo, y digo: 'no había visto nunca a esta chica tan, tan hermosa'. La miré. Ella me pegó una sola mirada y no me lo esperaba", dijo.

Luego, cautivado por la belleza de la actriz, decidió acercarse y hablarle. "Pasó toda la noche, y yo tímido. Después veo que se va, agarra la chaqueta. La ubico, veo que está la puerta por allá y le digo: 'Hola me llamo Gabriel'. 'No, si yo te conozco', me dijo. 'Yo no, ¿y cómo te llamas?', y me dijo 'Carmen"", detalló sobre su breve intercambio de palabras.

Con el nombre en su mente, Gabriel Urzúa dijo que la buscó en Facebook y le habló para invitarla a salir. Sin embargo, Carmen Zabala lo rechazó varias veces. Finalmente, y luego de varios intentos, concretaron una cita. "Después le escribí, la invité a salir, me dijo que no. La invité de nuevo al teatro, qué se yo, y me dijo que no de nuevo. Después salimos, tuvimos nuestra cita y nada. Te digo: un caballero y una señorita. Ni un beso, nada", explicó.

Ante las burlas de los animadores, el actor defendió fielmente su forma de conquista. "Yo encuentro que lo galán para mí, hoy por hoy, está vinculado con eso, con ser muy respetuoso y muy delicado. O sea, yo me pregunto en verdad por qué los galanes son solo hombres. ¿Qué pasa con las galanas?", señaló.

