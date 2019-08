Carolina Arregui ironiza sobre su secreto de belleza: "Hacerse cirugías"

A sus 54 años, Carolina Arregui luce mejor que nunca. La actriz ha sacado a relucir su buen estado físico en reiteradas ocasiones a través de redes sociales, con imágenes de sus vacaciones y momentos de dispersión.

Los registros han provocado una lluvia de halagos por parte de sus seguidores y también especulaciones acerca de posibles retoques, los que le permitirían conservarse tan bien como lo hace. Cirugías en su rostro y cuerpo, son solo algunas de las teorías que han surgido al respecto, y que incluso se han comentado en programas de farándula chilenos.

Recientemente, Carolina Arregui asistió al evento de una conocida marca y se refirió al tema en conversación con Glamorama. Consultada por su secreto de belleza, comentó: "me la paso en el Spa de mi marido, todo el día, haciéndome masajes". "Es mentira (se ríen)", intervino su hija María Jesús Sothers, que también fue al evento. "Felicidad no más. La felicidad, cuidarse, mantenerse con ejercicio, comiendo sano y ser una persona contenta", explicó la actriz, en un tono más serio.

Respecto a las críticas que ha recibido por supuestos retoques, confesó que no le interesan. "No me importan. Mira, la gente tiene derecho a opinar lo que quiera. Fantástico. Que la gente piense lo que quiera, está bien. Sería un error de mi parte empezar a desmentir o afirmar cosas que no corresponden. No voy a ocupar mi tiempo en eso. Mi tiempo lo ocupo en otras cosas más importantes", dijo. Sin embargo, también ironizó sobre las opiniones acerca de su figura.

Todo ocurrió cuando le preguntaron por sus tips de belleza. "Hacerse cirugías", dijo entre risas. "¡No, mamá!", expresó María Jesús Sothers.

