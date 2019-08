La exprotagonista de Nuestra Tele es una de las mujeres que más ha trabajado para dar a conocer el efecto de los biopolímeros en el cuerpo. Pero ahora internautas se preguntan si sus acciones son por salud o por vanidad. Así quedó Yina Calderón tras su reconstrucción de glúteos

Yina Calderón ganó gran reconocimiento mediático con el problema de salud causado por la sustancia sintética. Por medio de sus redes sociales, la empresaria ha compartido lo tratamientos a los que se ha sometido, al igual que el resultado que le han traído.

Si bien, la mujer ha expresado que se siente bendecida por gozar de salud, también ha manifestado que quiere volver a tener sus curvas. Es por esa razón que una vez más se sometió a una cirugía, con esta sería la 18 que se realizaría.

Como usualmente ha venido haciendo, la empresaria compartió con sus seguidores el resultado. Posando de espaldas, con un vestido de baño mostró el resultado de algunas de sus intervenciones estéticas y escribió:

"Ni más flaca, ni más gorda tal cual me encanta mi cuerpo, NO tengo prótesis porque mi cuerpo no las acepta debido a mi problema con los biopolímeros"