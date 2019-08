Adrien Brody protagonizará junto a Ana de Armas la película de Netflix sobre Marilyn Monroe

Adrien Brody, Bobby Cannavale y Julianne Nicholson protagonizarán junto a Ana de Armas la película Blonde, sobre la vida de Marilyn Monroe.

Mientras se dirigen a la producción en Los Ángeles, la película de Netflix ya completó el elenco ye están listos para seguir con las grabaciones.

Como se anunció previamente, Ana de Armas interpretará a la actriz de Some Like It Hot. Recientemente se difundieron fotos de su caracterización como Marilyn, logrando un gran parecido con la artista.

El elenco de Blonde, la película sobre Marilyn Monroe

El actor de Jackie Caspar Phillipson, Toby Huss, Sara Paxton y David Warshofsky también aparecerán en la película, junto con Lily Fisher (Hospital General), Evan Williams (Versalles) y Xavier Samuel (Adore), reseñó The Hollywood Reporter.

Andrew Dominik, escribió y dirigirá la película, basada en la novela del mismo nombre de Joyce Carol Oates que reinventa audazmente la historia privada del símbolo sexual más famoso del mundo. La película es un retrato ficticio de la modelo, actriz y cantante durante los años 50 y 60 contada a través del lente moderno de la cultura de las celebridades.

Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner la están produciendo para Plan B, junto con Tracey Landon y Scott Robertson.

Cannavale, representado por WME y Schreck Rose, será visto a continuación en la película de Martin Scorsese, The Irishman. Brody, representado por Paradigm, está listo para The French Dispatch de Wes Anderson. Nicholson aparecerá en la película de Disney + Togo y es representado por UTA.

