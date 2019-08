YouTube libera las próximas series originales y especiales de forma gratuita

La plataforma YouTube arrancó oficialmente su nueva estrategia de llevar sus series y especiales originales al formato gratuito con anuncios.

Desde ya, los fanáticos de Karate Kid sin una suscripción de YouTube Premium podrán disfrutar de la primera temporada completa de Cobra Kai.

El miércoles 11 de septiembre, la segunda temporada estará disponible en YouTube con anuncios por tiempo limitado, con un episodio nuevo estrenándose cada semana. Anteriormente, solo estaban disponibles de forma gratuita los dos primeros episodios de la primer temporada y el primer episodio de la segunda.

“Cobra Kai” es todo un éxito internacional con el primer episodio de la primera temporada alcanzando casi 55 millones vistas; por su parte, el primer episodio de la segunda temporada superó el desempeño de su antecesora por 136%, convirtiéndose en la primera producción de YouTube Originals en alcanzar 20 millones de vistas en solo seis días.

La producción de la tercera temporada está muy cerca de empezar. La serie, producida por Sony, es escrita y producida por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg.

Como parte de la nueva estrategia, por primera vez, la audiencia de YouTube, que asciende a 2 mil millones de usuarios conectados al mes, tendrá la oportunidad de disfrutar nuevas series originales de YouTube y especiales lanzados después del 24 de septiembre de forma gratuita con anuncios.

El sistema de suscripción, YouTube Premium, seguirá ofreciendo acceso a todos los YouTube Originals sin anuncios, con todos los episodios disponibles al instante.

Adicionalmente, los suscriptores de YouTube Premium tendrán acceso a cortes especiales y contenido adicional de YouTube Originals, cuando estén disponibles. Este cambio llega en medio de un crecimiento récord para YouTube Originals, con las vistas del contenido creciendo más del 40% en comparación con el año pasado.

“Hoy estamos recibiendo a toda una audiencia global para que pueda disfrutar de nuestras series y especiales ganadores de premios”, comentó Robert Kyncl, director de Negocios para YouTube.

“Vemos una enorme oportunidad para desarrollar más contenido regional, particularmente en Europa, Asia y Latinoamérica, y seguiremos creando asociaciones con grandes estrellas y creadores en el mundo para compartir sus historias y su voz”, agregó Kyncl.

“YouTube impulsa la cultura popular y nuestros nuevos contenidos reflejan la inigualable oportunidad de celebrar las mejores y más llamativas partes de la plataforma”, comentó Susanne Daniels, líder Global de Contenidos Originales para YouTube.

“Estamos desarrollando nuevas series y especiales enfocados en áreas atractivas para los fanáticos, como música, personalidades y aprendizaje de vida, que darán entretenimiento e inspirarán a una audiencia global”, apuntó Daniels.

Como parte del lanzamiento de esta nueva estrategia, YouTube anunció y le dio fecha de salida a “The Gift: The Journey of Johnny Cash”, así como una nueva alineación de cinco series europeas, incluyendo “Virtually History”, un especial que ofrece un vistazo profundo al 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín a través de los ojos de aquellos que tienen familiares conectados con ese impactante momento de la historia.

También se anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de “Liza on Demand” e “Impulse”, 25 de septiembre y 16 de octubre, respectivamente.

“The Gift: The Journey of Johnny Cash” se estrenará el 8 de octubre. El filme, que fue estrenado en SXSW 2019 y fue creado en colaboración con el Cash estate, así como la riqueza del material de archivo recientemente descubierto, muestra a Cash como el hombre detrás de la leyenda.

Tomando la icónica grabación de Folsom Prison como el motivo central y mostrando entrevistas con su familia y celebridades, el documental de 90 minutos muestra las victorias artísticas, tragedias personales, problemas con adicciones y la búsqueda espiritual que coloreó la vida de Johnny Cash.

“The Gift: The Journey of Johnny Cash” fue dirigida por Thom Zimny y producida por Thom Zimny, Glen Zipper, Sean Stuart y Jillian Apfelbaum. Frank Marshall, Ryan Suffern, Jeff Pollack, John Carter Cash, Josh Matas, Dan Friedkin, Bradley Thomas, Ryan Friedkin y Jasmine Daghighian fungieron como productores ejecutivos.

El documental fue producido por Imperative Entertainment y Kennedy/Marshall, en asociación con Sutter Road Picture Company y The John R Cash Trust. La composición original para este proyecto fue trabajada y ejecutada por Mike McCready, y el soundtrack que acompaña a la cinta, The Gift: The Journey of Johnny Cash (The Original Soundtrack), será lanzado a finales del 2019 por Legacy Recordings, una división de Sony Music Entertainment.

Nuevos contenidos europeos:

“The School Of Life” / Estreno en octubre

Esta serie sigue un gran canal de filosofía en YouTube, The School of Life, colaborando con un grupo diverso e interesante de creadores para explorar las preguntas filosóficas más importantes de nuestro tiempo.

En una serie de cintas independientes que incluyen títulos como, ‘Should I Marry Someone I Don’t Love?’, ‘Will The Next Picasso Be A Robot?’ y ‘Is Democracy Dangerous?’, los creadores abordan los temas de una manera relatable e impactante, invitando a su audiencia a ver un nuevo espectro de cada tema. Los creadores que aparecen en la primera temporada incluyen a The Martinez Twins, Hannah Stocking, Luzu, Lady Leshurr y Adam Saleh.

“Virtually History” / Estreno el 6 de noviembre

Creado en colaboración con Remarkable TV (parte de EndemolShine UK), este especial de 30 minutos, lanzado como parte del 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, muestra una nueva forma para traer ese pedazo de la historia a la vida. Tres personas con una conexión familiar al Muro de Berlín junto con tres creadores serán llevados de vuelta en el tiempo con ayuda de la Realidad Virtual para experimentar lo que fue vivir este momento sin precedentes en la historia Europea.

Tres fotografías que muestran momentos diferentes e importantes en la historia del Muro de Berlín serán recreadas en VR, ofreciendo una mirada única y emocional de las poderosas historias humanas que hay detrás del Muro.

Mientras nuestros contribuidores se adentran de forma dramática hacia la recreación virtual del pasado de su familia con nuestro anfitrión, un grupo de creadores de YouTube, de forma simultánea, seguirán su camino, dándole oportunidad al pasado de ser experimentado de primera mano, a través de generaciones y continentes como nunca antes.

“The Edge of Science” / Estreno en diciembre

Producida por BBC Studios Science Unite, Colin Furze, y otros creadores de YouTube apasionados por la ciencia, en colaboración con la Universidad de Cambridge, el podcaster y escritor Rick Edwards, “The Edge of Science” retoma varias ideas ‘que están allá afuera’ en la ciencia para realizar una prueba dentro de un ambiguo rango de maniobras y experimentos.

Este especial explorará la ciencia detrás de la investigación sobre si ésta puede convertir lo imposible en posible. Nuestro intrépido equipo se reunió con los científicos detrás de investigaciones importantes sobre levitación acústica y cuántica, poniendo las teorías a prueba, con un rango de maniobras que pondrán a prueba nuestro entendimiento sobre el mundo como lo conocemos. Incluso intentarán romper el récord mundial en el camino.

Un futuro con trenes voladores, el caminar sobre el agua y donde se puede ver la lluvia cayendo de forma invertida está más cerca de lo pensado. “The Edge of Science” se estrenará por medio del canal de YouTube de BBC Earth.

En los próximos meses, dos de las series más populares de YouTube, “Liza on Demand” e “Impulse”, regresan para nuevas temporadas.

“Liza on Demand” / La temporada 2 se estrena el 25 de septiembre

Con más de 37 millones de visualizaciones en el primer episodio de la temporada uno, la creadora Liza Koshy está de vuelta junto a Kimiko Glenn y Travis Coles para la segunda temporada de “Liza on Demand”. La segunda temporada trae más aventuras con Liza (Liza Koshy) y sus compañeros de cuarto Harlow (Kimiko Glenn) y Oliver (Travis Coles), mientras exploran las tendencias, su amistad y luchan por llegar al fin de mes.

Desde adentrarse demasiado en la edición de fotos hasta participar en un musical de gentrificación, Liza, Harlow y Olive entran de forma humorística en temas en tendencia, como la imagen corporal, el racismo y más. Sin importar si bajan sus estándares de citas al punto más bajo o catalogan las noches de trivia en el bar como “Threeyoncé”, este diverso grupo de amigos explora el entretenido y en ocasiones confuso, camino de ser joven, soltero y optimista con la vida. Los fanáticos que no cuenten con una suscripción a YouTube Premium podrán disfrutar de la primera temporada a partir de este momento, así como de un episodio nuevo a la semana de la segunda, ambas por tiempo limitado.

La serie es producida por Above Average, una compañía digital fundada en 2012 por Lorne Michaels’ Broadway Video. Liza Koshy, Deborah Kaplan (Can’t Hardly Wait) Harry Elfont y Courtney Carter fungen como productores ejecutivos, con Sam Childs como productor.

“Impulse” / La segunda temporada se estrenará el 16 de octubre

Después de alcanzar 53 millones de vistas con el primer episodio de la temporada uno, “Impulse” regresará con una nueva temporada el 16 de octubre. Maddie Hasson le da vida a Henrietta “Henry” Coles, una adolescente rebelde de 17 años que siempre se ha sentido diferente de sus iguales y anhela escapar de su pequeño y pintoresco pueblo.

Durante un evento traumático, Henry descubre que tiene la extraordinaria habilidad de teletransportarse, lo que la hace convencerse de que es diferente a los demás –pero la convierte en una persona de interés para todos aquellos que buscan controlarla. Missi Pyle interpreta a la mamá de Henry, Cleo Coles.

La serie es producida por UCP (Universal Content Productions), Hypnotic y por el showrunner y productor ejecutivo Lauren LeFranc. Doug Liman, parte de Hypnotic, David Bartis y Gene Klein fungen como productores ejecutivos. Vladimir Cvetko trabajó como productor co-ejecutivo. Puedes disfrutar del primer vistazo de la segunda temporada aquí.

Los fanáticos que no cuenten con una suscripción a YouTube Premium podrán disfrutar de toda la primera temporada a partir de este momento, así como un episodio nuevo a la semana de la segunda, ambas por tiempo limitado. Los miembros de Premium podrán ver todos los episodios sin anuncios a partir del 16 de octubre.

