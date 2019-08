Sargento Rap cuenta la verdadera razón por la que terminó su relación con Ignacia Michelson

No pasó mucho tiempo hasta que Sargento Rap alzara la voz respecto a su quiebre con Ignacia Michelson. La modelo se había referido al tema a través de un video en el que dijo desconocer los motivos por los que terminaron y pidió que no le pregunten más por el músico. Ahora fue el turno del mexicano para aclarar la situación y lo hizo mediante un video y un texto publicado en Instagram.

En el registro audiovisual, aparecen ambos sentados sobre una cama, mientras el músico se dirige a sus seguidores. "Hola chicos, les queremos informar que lamentablemente nuestra relación no funcionó", partió diciendo. "No es la relación perfecta que ustedes creen que tenemos. Hemos sufrido mucho, nos hemos dañado bastante, a pesar de lo que pasó con nuestro bebé y todo eso. Han sido tiempos muy difíciles y ustedes han visto lo que nosotros queríamos que vean, pero detrás del telón hay mucha mierda", añadió.

Por su parte Ignacia Michelson comentó entre lágrimas que terminaron porque "no funcionamos juntos. Porque nos hacemos mucho daño".

Además del video, Sargento Rap publicó un texto explicando su video y contando más detalles sobre su quiebre. "Este video lo hicimos poco antes de mi regreso a México que ya estaba pautado públicamente desde que salí del reality. Acordamos en hacerlo para evitar suposiciones y dejar las cosas claras con nuestros seguidores que han sido testigos de un 25% de lo que hemos vivido", señaló antes de contar los detalles acerca de su ruptura con Ignacia Michelson.

Según dijo, la relación venía mal desde hace algunas semanas y los problemas continuaron hasta que tomó el avión a México. "Somos personas difíciles y estuvimos en situaciones aún más difíciles. Dimos lo mejor de nosotros y la balanza no se inclinó a nuestro favor. Solo ella y yo sabemos el daño que nos hacemos y el amor que nos tenemos", indicó.

"Me duele justo al lado de donde me vale verga poder aceptar que tal vez no era nuestro momento definitivo. Lo apostamos todo y uno nunca sabe qué pasará el día de mañana. Mis puertas y ventanas siguen abiertas. Hemos crecido mucho juntos y no dudo que el respiro que nos estamos dando pueda dar frutos en un futuro y consolidemos todos nuestros planes", continuó.

Finalmente, Sargento Rap se refirió al viaje que realizó a México y aclaró que los rumores acerca de que tiene una nueva pareja son falsos. "Volví a mi hermoso país con mi familia que tenía seis meses sin ver y de tener mínima comunicación. Estoy trabajando con mis amigos y amigas (gente que mis seguidores recientes no ubican por lógicas razones). NO ESTOY SALIENDO CON NADIE, NI ME INTERESA. Estoy trabajando duro como toda mi vida, me vine a México, ella se fue a Miami y listo. Cada quien va bailando a como puede y quiere, ella en sus cosas y yo a las mías. Lo que pasamos no sé si lo podamos superar. Solo estamos tratando de vivir con ello cada quien con su fórmula", cerró.

