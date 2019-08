El nombre en clave que la princesa Diana tenía para que Andrew Morton mantuviera en secreto su biografía real

La princesa Diana tenía un nombre en clave para el escritor y biógrafo real, Andrew Morton, cuando trabajaron juntos en secreto en la biografía de la princesa, Diana: Her True Story – In Her Own Words.

Tal biografía detalló la turbulenta relación de la princesa Diana con el príncipe Carlos, su relación con Camilla Parker Bowles, ahora duquesa de Cornualles, intentos de suicidio, su lucha contra un trastorno alimentario y más sobre ella. La mayoría de los temas tratados en el libro se consideraron demasiado extravagantes para ser reales, lo que resultó en que muchos llamaran a Morton mentiroso.

La princesa Diana grabó una serie de cintas de audio, seis en total, a partir de mayo de 1991 en las que habló sobre su vida. Una vez que terminó de grabar una cinta, se la entregó a su amigo, el Dr. James Colthurst, quien luego entregó las cintas a Morton, quien las utilizó como material para el libro.

Solo después de la muerte de la princesa Diana en 1997, Morton consideró revelar al mundo que había apoyado la biografía y, de hecho, ayudó al autor con el libro. En el momento en que ya había estipulado en su testamento, quería que las cintas fueran donadas a una universidad, pensando que su fallecimiento vendría antes que el de la princesa Diana.

"No se me habría ocurrido revelarlos si no hubiera muerto", dijo Morton más tarde.

Diana tuvo que ser muy cautelosa con lo que dijo considerando que los tabloides seguían cada movimiento. Para mantener su participación en la biografía de Morton sobre ella en secreto, ella le dio un nombre en clave: Noah.

En una entrevista de 1997 con Independent (después de la muerte de la princesa Diana y Morton se hizo público con su participación), el autor explicó el origen de su nombre en clave. Morton había sido descrito en una publicación estadounidense como un "autor e historiador notable", que la princesa Diana utilizó para crear un acrónimo a pesar de que "autor" no comienza con la letra "o". Sin embargo, el nombre en clave hizo su trabajo.

"Dile a Noah que cuente la historia", según los informes, la princesa Diana le dijo a su personal, refiriéndose a Morton.

Mientras que la princesa Diana hizo todo lo posible para mantener su participación en el secreto de la biografía, se corrió la voz sobre la reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Penny Junor, una autora real escribió en su libro de 2005, The Firm, la princesa Diana le mintió a sus suegros acerca de trabajar en el libro.

Cuando Morton se sentó en un café y escuchó las historias increíblemente personales de la princesa Diana, pensó que sonaba como una prisionera , dijo en el documental de 2019, Royals at War.

"Era absolutamente miserable y sentía que era como una prisionera del palacio", dijo Morton. “Ella sintió que necesitaba hablar. Me puse los auriculares, encendí la grabadora y salió esta cascada de emoción. Estaba hablando como una prisionera en una celda que solo tuvo unos minutos para contar la historia", agregó.

