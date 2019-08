Matthew McConaughey ahora se dedicará a ser profesor de cine tiempo completo

A partir de este otoño, los estudiantes de cine de la Universidad de Texas en Austin comenzarán a ver mucho más a Matthew McConaughey.

El ganador del Premio de la Academia y ex alumno universitario se agregó oficialmente a la lista de profesores como "profesor de práctica". El Moody College of Communication anunció su nuevo profesor en un tuit.

In recognition of his professional pedigree and personal investment in student success, Matthew McConaughey has been appointed a #TEXASMoody professor of practice. @McConaughey will continue to teach the #UTScriptoScreen class in @UTRTF. pic.twitter.com/9goKkc6U0A

— TEXAS Moody (@UTexasMoody) August 28, 2019