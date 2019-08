Marcela Vacarezza recibe lluvia de halagos tras lucir su rostro completamente al natural

No hay edad para sentirse bien y eso Marcela Vacarezza lo sabe bien. La panelista del Muy Buenos Días se fue a disfrutar unos días a Miami, Estados Unidos, y lo primero que hizo a su llegada fue compartir una fotografía de su rostro sin una gota de maquillaje.

"Sin filtros!! Muerta de sueño. Aterrizamos a las 03:00 am en Miami. Ahora a dormir una siestecita. No me pelen la cara", escribió junto al registro, en el que destacan sus ojos azules y su luminosa piel. La psicóloga viajó acompañando a su esposo, el animador Rafael Araneda, que pronto debutará con un programa en Univisión. El estreno está programado para el 8 de septiembre, y aunque todavía falta, la pareja aprovechó de disfrutar unos días en la costa.

La imagen de Marcela Vacarezza generó miles de interacciones, entre las que figuraron cientos de comentarios. Algunos aludieron a lo bien que luce sin maquillaje, y otros tantos, destacaron su belleza natural. "Preciosa… Esa piel agradece esa limpieza y carga de maquillaje… Divina a cara lavada. Disfruta tu estadía", dijo una persona. "Eres una mujer muy linda con y sin maquillaje. Lo lindo es que te aceptas con tus años Marce. Abrazos y éxito!", indicó otra.

También hubo quienes felicitaron a Rafael Araneda por su nuevo proyecto. "Igual te ves hermosa. Cariños a Rafael. Éxito en su nuevo desafío. Un abrazo desde Maipú", y "siempre guapa, distinguida, buena mujer. Muchos cariños para uds y todo el éxito para rafa. Cariños desde el sur de Chile", fueron parte de los saludos.

