Leo Méndez Jr. asegura que su padre lo amenazó tras anunciar video

Sigue la tensión entre Leo Méndez Jr. y su padre, el conocido músico DJ Méndez. Luego de las declaraciones del joven, el intérprete de Estocolmo se refirió al tema en el matinal Muy Buenos Días, de TVN, en donde aseguró que no sabe cómo ayudar a su hijo.

"No es un cabro malo, es impulsivo, le falta aprender a decir las cosas. Yo amo a mi hijo, no tirito para nada. No me complica lo que diga, pero tiene que hacerse cargo de sus palabras", dijo. Consultado por las acusaciones de Leo Méndez Jr. asegurando que su padre lo echó de la casa, contestó: "él se fue de la casa, pero para él piensa que yo lo eché. Lo que para él es humillar, para mí es educar. En mi casa son mis reglas (…) Estamos preocupados por él, no sé cómo ayudarlo, quizá hay algo más a fondo".

DJ Méndez rompe el silencio tras polémicos dichos de su hijo: "No sé cómo ayudarlo" A través de redes sociales, Leo Méndez Jr. atacó a Marcela Duque, expareja del músico

Luego de la entrevista, el joven manifestó su rechazo a través de redes sociales indicando que todas las temporadas del reality familiar fueron pauteadas y que pronto subirá un video explicando su versión de los hechos. "Aquí existen dos versiones: la mía y la de él. Basta de textos en mis historias", escribió. Sin embargo, la polémica escaló aún más.

A través de varios videos, Leo Méndez Jr. aseguró que su padre lo amenazó con el fin de que este guarde silencio. "Debo contarles que la situación se puso aún más fea. Mi padre me acaba de amenazar de que si yo hablo y que si yo sigo esto, él va a sacar del clóset a mi pareja, con quien cumplo el próximo mes dos años de relación. Él es una persona muy discreta y no ha asumido su sexualidad y yo no sé si tampoco estoy dispuesto a ventilar su vida privada", dijo.

En este contexto, aclaró que si bien han aumentado su confianza con el tiempo, y que incluso su pareja conoce a sus hermanos pequeños, encuentra extraña la amenaza de su padre. "¿Será que tiene miedo?, ¿será que no quiere escuchar lo que le tengo que decir o que ustedes sepan lo que realmente pasó? Porque tiene que ser que algo haya pasado hace mucho tiempo, que ahora está dando consecuencias. Esto es una consecuencia, una segunda etapa. Yo no soy de esas personas que tira la piedra y esconde la mano, así que yo sí voy a hacer el video, pero no me voy a dirigir a mi padre", señaló.

Expandir Instagram Instagram Previous Next



Te recomendamos: