La razón por la que Liam Hemsworth solicitó tan rápido el divorcio de Miley Cyrus

Liam Hemsworth estaba listo para dejar atrás su pasado después de ver a su esposa, Miley Cyrus, besando a Kaitlynn Carter.

Según una fuente, el actor de 29 años solicitó el divorcio "rápidamente" porque Miley estaba "siendo tan abierta sobre su relación con Kaitlynn".

El representante de la ex actriz de Disney confirmó el 10 de agosto que Cyrus y Hemsworth se separaron después de menos de ocho meses de matrimonio.

"Liam y Miley acordaron separarse en este momento", dijo el representante en un comunicado. "En constante evolución, cambiando como socios e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en sí mismos y en sus carreras".

La noticia llegó horas antes de que aparecieran fotos de la cantante de "Wrecking Ball" besándose con Carter en Italia el 10 de agosto.

Un poco más de una semana después, Liam citó "diferencias irreconciliables" cuando presentó la documentación en Los Ángeles el 21 de agosto. Cyrus posteriormente negó haber engañado a Hemsworth.

“Una vez que Liam y yo nos reconciliamos, lo dije en serio y me comprometí. No hay secretos para descubrir aquí ", tuiteó el 22 de agosto." He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a ti, pero la conclusión es que HE CRECIDO. Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó debido a la infidelidad".