Hijo de Alfredo Adame señaló estar negado a tener una relación con su padre

Diego Adame Banquells, hijo del Alfredo Adame, dijo que no quiere una relación con su padre, ya que está buscando crecer como individuo y no quiere negatividad en su vida.

En una entrevista para Ventaneando, Adame dijo “El distanciamiento con mi papá no fue por temas del divorcio de mis padres, eso yo lo respeto, es su divorcio, es su problema; ellos son adultos. La decisión de separarme de mi padre fue por motivos personales, yo estoy en un punto de mi vida en el que lo que yo busco es crecer como persona, crecer como ser humano; busco la paz, la felicidad en mi vida y después de analizarlo tomé la decisión de que había personas que tenía que cortar de mi vida”.

Dijo estar dispuesto a trabajar en la relación con su padre “El día que hablé con mi papá se lo dije con todo el amor, cariño y respeto. Le comenté que si en algún momento quería retomar la relación yo estaba dispuesto a trabajar con él y con los brazos abiertos lo recibía en mi vida de nuevo; sin embargo le aclaré que era una decisión que había que tomar porque al final él es quien tiene que analizar lo que ha dicho y lo que ha hecho”.

"Hasta que no vea algo honesto, que haya conllevado una introspección y un trabajo personal, la verdad prefiero no (tener una relación con Adame) porque ya no necesito tener negatividad ni tener energía tóxica en mi vida", aseguró.

Alfredo Adame ha estado envuelto en varias polémicas, especialmente con Andrea Legarreta a quien acusó de serle infiel a su esposo Erik Rubín.

