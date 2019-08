Robert Pattinson luce un lob, el corte de la temporada, en su nueva película de Netflix

El cabello de Robert Pattinson está teniendo un gran año. Y es solo agosto.

En abril se lo vio casi irreconocible con un bigote de manillar para la próxima película de terror en blanco y negro The Lighthouse y ahora luce un aspecto muy, muy diferente para otro proyecto cinematográfico.

Cuando salió el tráiler del próximo drama de Netflix, The King, con él, Timothée Chalamet y Lily-Rose Depp, estaba claro que había una estrella: el cabello de Robert. En la película, que saldrá este otoño, el recordado Edward de Twilight se parece a lo contrario de su personaje en The Lighthouse. Su cabello es largo, suelto y casi rubio.

Ya sea conscientemente o no, el personaje de Pattinson, The Dauphin of France, terminó obteniendo el peinado más moderno del año, no, tal vez la década: el lob.