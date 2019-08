Los VMAs 2019 tuvieron los peores ratings de audiencia en la historia de MTV

Los MTV Video Music Awards volvieron a caer en los ratings, pero no tan abruptamente como lo habían hecho en los últimos años o en comparación con otros programas de premios recientes.

La ceremonia en MTV atrajo a 1,93 millones de espectadores en Estados Unidos y un alcance de 0.9 entre adultos de 18 a 49 años. Ese es un mínimo histórico para el canal, por debajo del mínimo anterior, establecido el año pasado, de 2.25 millones de espectadores y un 1.1 en alcance.

La ceremonia de premiación también registró gran movimiento en redes sociales, que aumentaron un 85 por ciento año tras año. El movimiento en redes sociales en torno a los VMA también se duplicó año tras año en el mes previo a los premios, según las cifras de Conviva Social Insights.

Taylor Swift ganó el premio al video del año por "You Need to Calm Down", mientras que Ariana Grande fue nombrada artista del año y Lil Nas X y Billy Ray Cyrus ganaron el premio a la canción del año por el omnipresente "Old Town Road (Remix) ). ”Billie Eilish fue elegida como mejor artista nueva.

Shawn Mendes y Camila Cabello tuvieron la presentación más comentada de la noche, junto a la de Missy Elliot.

