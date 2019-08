Julián Gil comparte un emotivo video del encuentro con su hijo

El actor Julián Gil compartió en su cuenta en Instagram un tierno video e imágenes de su encuentro con su hijo menor, Matías, y luego de un año, tras las peleas y polémicas con su exesposa Marjorie de Sousa.

En las imágenes el artista se deja ver con el pequeño, a quien no veía hacía más de 12 meses, según dejó saber esta semana.

“Te amo hijo. Día a día lograremos estar juntos para siempre”, es el mensaje que acompaña las imágenes, entre las que se observa al pequeño Matías darle un beso a su padre.

Julián Gil aseguró, días atrás, que lamentablemente no podía decir que extrañaba a su hijo, de dos años y medio, porque “no lo conozco”.

Esto debido a las controversias judiciales con su expareja, la actriz Marjorie de Sousa.

Por esta razón, Marjorie de Sousa respondió que su hijo “tiene mucha madre”, además la actriz le agradeció porque tras esa situación se ha convertido en una mejor mujer.

“Yo de todo corazón lo bendigo, me he probado en un terreno que jamás me imaginé que me tocaría vivir y yo se lo agradezco porque me ha hecho una mejor mujer”, mencionó la actriz venezolana de 39 años de edad.

Pero Julián Gil no se quedó callado. “Esas tres palabras indican cuáles son sus intereses, ella no quiere, no pretende de ninguna manera que yo como padre esté en la vida del niño (…) Para ella la figura paterna no existe, no es necesaria”, mencionó el actor de 49 años de edad.

Gil promueve en estos días la obra de teatro ¿Y si me caso?, que estrenará el 14 de septiembre en la ciudad de Orlando.

Te recomendamos en video: