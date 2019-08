Así ha crecido Matías, el pequeño hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa

El escándalo que envolvió su separación de Julián Gil y la custodia de su hijo Matías ha sido de conocimiento público pero aunque Marjorie asegura que hoy está más enfocada que nunca en sus proyectos y en su faceta de mamá, es claro que la situación del pequeño Matías es preocupante.

Marjorie de Sousa y Julián Gil dieron la bienvenida al pequeño Matías Gregorio Gil de Sousa en 2017, en un hospital de Ciudad de México. El publicista de la actriz venezolana fue quien dio la primer descripción del pequeño, a través de un comunicado: “Tiene el cabello rubio, está precioso”.

A post shared by AL RITMO DE LA FARÁNDULA (@alritmodelafarandula) on Apr 28, 2017 at 6:42pm PDT

El pequeñín es el primer y único hijo que tuvieron Marjorie y Julián, aunque el actor de origen argentino tiene ya dos hijos de relaciones anteriores: Nicole y Julián.

Ese mismo año que nació Matías, la pareja anunció que se separaría. Desde entonces, ambos sostienen una dura y mediática batalla legal por la custodia y manutención del pequeño.

A post shared by MARJORIE 🖤 (@paulinasousatica) on Oct 16, 2017 at 2:54pm PDT

A post shared by 𝓛𝓮𝓼𝓵𝓲𝓮 🧸 (@princess_marjorie_) on Dec 27, 2018 at 6:26pm PST

Aunque es Marjorie de Sousa quien ha compartido imágenes del pequeño en sus redes sociales, dejando ver que tiene un gran carisma

A post shared by αngelit ❥ (@angelit_sousatica) on Nov 20, 2018 at 6:20pm PST

El 27 de agosto, Julián Gil y su hijo Matías se reencontraron en un Centro de Convivencia de la Ciudad de México tras un año de no verse. El actor argentino compartió unas fotografías del momento, asegurando que el amor que siente por su hijo permanece intacto.

Horas antes de este encuentro, Gil acaparó los titulares debido a las fuertes declaraciones que realizó sobre su relación con Matías ya que aseguró que no podía extrañarlo porque nunca había convivido con él.

“Suena duro, pero no. Lamentablemente no lo extraño, quisiera extrañarlo, pero no lo extraño porque no lo conozco, no puedes extrañar algo que no tienes, entonces es duro, lamentablemente no lo extraño”, dijo el villano de ‘Por amar si ley’ en una conferencia de prensa que ofreció en México para presentar su obra de teatro ‘¿Y si me caso?’.