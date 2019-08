Andrea Legarreta y otras mujeres a las que Alfredo Adame ha insultado

La desagradable situación que enfrenta Andrea Legarreta , ha hecho que famosos como Carlos Rivera, Inés Gómez Mont y David Zepeda salieran a defenderla, al igual que su marido y sus hijas.

A su vez, esto ha puesto sobre la mesa de nueva cuenta los momentos en los que Adame ha sido violento con otras mujeres.

La conductora estuvo casada por 22 años con Adame, aunque los últimos 3 años "le retiró el habla y el apoyo económico". El actor acusó a Banquells de abusos económicos, además de haber utilizado a sus hijos Diego, Alejandro y Sebastián "como moneda de cambio y de cheque al portador".

Además, aseveró que la familia de su ex esposa la habrían manipulado y que eran una "sarta de haraganes que no sirven para nada". El actor terminó por "quitarle la chequera, las tarjetas, todo y el habla".

Un año y medio después del divorcio, Banquells reveló que Adame no le daba pensión alimenticia y este contraatacó llamándola "fraudolenta y mentirosa".

Recientemente Alfredo Adame acusó a Laura Zapata de haberse "auto secuestrado" para obtener dinero de su marido. Según Adame supo que se trató de algo armado por la actriz porque uno de los comandantes de la unidad antisecuestro, es amigo suyo y le contó que la actriz siempre se mostró muy tranquila y que incluso parecía "la negociadora".

La conductora de 'Laura en América' también fue víctima de los insultos de Adame, luego de que ésta publicara en Twitter en contra de los actores y cantantes "que incursionan en la política".

Adame respondió como si hubiese sido atacado:

"No apesto, no he matado, no he vendido drogas y no veo porqué le tenga que causar repugnancia a una persona que lo único que ha hecho son puros programas asquerosos. Ella estaba metida en tráfico de influencias y lavado de dinero. Que no me venga esta tonta a decir que yo soy un repugnante. Lo que sí digo es que la señora Laura Bozzo me da asco. Es una tipeja, no tiene educación, abogada del pueblo, abogada de su abuela, que se largue a Perú”.