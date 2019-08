A 10 años del momento, Taylor Swift habló sobre la interrupción de Kanye West en los VMAs 2009

Una década después de que Kanye West interrumpiera a Taylor Swift en los MTV Video Music Awards de 2009, parece que la cantante de 29 años aún no lo ha superado.

Taylor, quien se ha peleado con el rapero desde que irrumpió en el escenario para declarar que Beyoncé debería haberse llevado a casa el galardón del mejor video femenino por "Single Ladies", habló sobre el momento en la alfombra roja de los VMA de 2019.

Cuando se le preguntó en la alfombra roja si tenía algún plan para después de la fiesta, Swift le dijo a un entrevistador que no estaba segura de si realmente se llevaría algún trofeo a casa. "Nunca se sabe lo que puede pasar en este programa, como he aprendido", señaló de manera graciosa. "Pero probablemente vamos a encontrar una forma de celebrar de todos modos".

Taylor ganó el video del año en la ceremonia del lunes por "You Need to Calm Down".

Swift le contó a Vogue sobre la reacción violenta que enfrentó después del incidente: “Una vergüenza pública masiva, con millones de personas burlándose de ti, es una experiencia muy aislante. Cuando dices que alguien es cancelado, no es un programa de televisión. Es un ser humano. Estás enviando cantidades masivas de mensajes a esta persona para que se calle, desaparezca o también podría percibirse como: "Mátate a ti mismo"".

En los VMA del año siguiente, Taylor ofreció una interpretación melodramática de su canción "Inocente", según los informes, escrita sobre el incidente.

