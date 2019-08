Wilma González asegura que fotografía postoperatoria es trucada

Que luce irreconocible o que abusó de las cirugías. Estos son solo algunos de los comentarios que provocó una fotografía de Wilma González, en la que se ve cómo quedó su rostro tras someterse a una rinoplastía con el doctor Vidal. El registro se viralizó rápidamente a través de redes sociales ante la sorpresa de su nuevo aspecto, y si bien los medios aseguran que provino de su cuenta de Instagram, ella sostiene algo completamente distinto.

Según expresó en la misma red social, se trata de una imagen trucada y que ella nunca la compartió. En el programa Intrusos, de La Red, cuestionaron sus palabras y aclararon que fue sacada de su cuenta personal. "Me parece muy extraño, Wilma querida, porque yo acá tengo el pantallazo que es tomado de tu Instagram justamente. De hecho, se ve claramente tu dirección, tu cuenta certificada, me gusta, y esta es la fotografía que está circulando. Esta es la fotografía que desata una polémica, unos insultos en los cuales no estamos de acuerdo en absoluto, pero esta fotografía fue subida por ella, entonces ¿en qué momento se puede trucar la imagen?", señaló el periodista Michael Roldán.

"Yo no la habría operado": cirujano analiza rinoplastía de Wilma González En ‘Intrusos’ fueron en busca de un especialista para analizar la operación de la modelo

Por su parte, Natalia Mandiola dijo que en el momento en que apareció la fotografía, junto a los panelistas pensaron que su aspecto podía haber estado afectado por otros factores. "Me parece raro Wilma, porque nosotros acá en Intrusos destacamos que podría haber utilizado un filtro, que no sabíamos si ella había dormido mal, si había llorado… Cosas que influyen a la hora de sacarte una foto", explicó.

También reveló que cercanos a la modelo confirmaron que fue ella misma quien publicó la imagen. "A mí me confirman personas cercanas a Wilma González, que esa foto que ahora desmiente, que está trucada, ella la subió a las seis de la mañana un día. Ahí uno se puede explicar muchas más cosas: que madrugó, que uno retiene más líquido. Entonces me parece extraño que ella diga que los medios desmintamos algo que ella misma publicó", sostuvo.

"Yo le quiero decir que si ella sube una foto que a lo mejor no le favorecía, ya está Wilma. Para qué decir que esta foto está trucada, que no la subió, cuando todos vimos que la subió en sus redes sociales", agregó, comentando que a su parecer, la operación le quedó bien.

Sus declaraciones, además, provocaron varias teorías por parte de Alfredo Lamadrid. Según él, el reclamo de Wilma González derivaría en dos aspectos importantes. El primero, es que le hackearon la cuenta, y el segundo, es que ella debería tener la foto original. "Si ella tuviera esa foto original sin retoques, sin filtro, sin nada, yo podría creer que es cierto. Pero me parece que ninguno de los antecedentes está en este caso, para que se diga que tiene razón", dijo.

Pololo de Wilma González la defiende tras críticas por su operación El joven compartió un furioso descargo en el que se refirió a los comentarios recibidos por la española

Te recomendamos: