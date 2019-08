La noche de este lunes las estrellas de la música tuvieron una importante cita en el Prudential Center, en New Jersey, para los VMAs 2019.

Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello, Rosalía, y J Balvin, entre otros famosos llegaron con sus mejores looks, y deslumbraron con sus presentaciones en los Video Music Awards.

La cantante Taylor Swift fue la encargada de iniciar la velada y llenó de energía el escenario con una increíble presentación de su tema "You Need to Calm Down", y luego sacó su guitarra para interpretar "Lover".

miren si yo voy a superar lo que hizo Rosalía pic.twitter.com/A41ijEsSj9 — angel 🧢 (@superiorcalle) August 27, 2019

Una de las presentaciones más esperadas de la noche y que se llevó las mayores ovaciones fue la de Camila Cabello con Shawn Mendes, quienes interpretaron su tema promocional "Señorita".

Otras de las presentaciones que más sorprendió fue la de Miley Cyrus, quien también recibió grandes ovaciones por el público, tras una impecable presentación.

Y la española Rosalía no se quedó atrás, pues enloqueció a todos con su tema junto a Ozuna.

El presentador de este año fue el comediante Sebastián Maniscalco, quien está triunfando en Netflix con su especial llamado "Stay Hungry".

Pero, por supuesto, los memes no se hicieron esperar en las redes, y de inmediato los espectadores aprovecharon para lanzar los más divertidos memes que dejó la premiación.

Aquí te mostramos los memes más divertidos que dejaron los VMAs 2019:

Yo en el amor soy Nick #VMAs pic.twitter.com/mAEnRy00fQ — maria berzosa (@_berzosamaria) August 27, 2019

Yo diciéndole a los #VMAs que lleven a Ariana Grande // Los #VMAs pic.twitter.com/PTry6KuclD — Ariana Grande Memes (@MemesdeAriana13) August 26, 2019

La verdad no me | Yo no traigo

gusta que me | camarón

llamen señorita. | en la guantera#VMAs #MTVVMAs pic.twitter.com/CV8JxlP3Nv — M̶A̶R̶C̶O̶ M̶E̶D̶I̶N̶A̶ 🐾 (@marcomedinaal) August 27, 2019

JOE JONAS SOMOS TODOS CON LA PRESENTACIÓN DE SHAWN MENDES Y CAMILA CABELLO #VMAs pic.twitter.com/Hxhks38UvW — 🙁 oriana (@revivalcabell0) August 27, 2019

Ni siquiera pude ver a Kevin, esa cosa estuvo todo el rato ahí pic.twitter.com/Or7QXop6Ci — Coni 🦋#LatAmLover (@FlyWithMeJoe_J) August 26, 2019

Yo después de la actuación de Rosalía #VMAs pic.twitter.com/cqWgRSIT36 — 🔹 E R N E S T O 🔹 (@ErnestoRF8) August 27, 2019

Y bueno también Camila Cabello aprovechó para echar chisme con Rosalía, mientras aparecía Taylor #VMAs pic.twitter.com/HuBb5Eg8AX — Vaya Vaya 🤔 (@soyvayavaya) August 27, 2019

"Cuando no creíamos en nosotros como banda y como hermanos ustedes se quedaron con nosotros en las buenas y en las malas."-los Jonas Brothers al recibir su premio. #VMAs pic.twitter.com/OhHhO9YRJW — Bumblebee (@Lonelywarrior3) August 27, 2019

LA REACCIOM DE TODOS AL VER QUE NO SE BESARON Y HASTA SE AGARRARON DE LAS MANOS ROGANDO JJSAJDA SAMEEEEE #VMAs pic.twitter.com/ZKX9QlWGV0 — yAi; (@MUFFINftPIZZA) August 27, 2019

